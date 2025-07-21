Жена Усика покорила элегантным образом в черном: жакет, объемная юбка и Hermès

На фото, которое опубликовала Екатерина в stories, она позирует в элегантном total black "луке", сделав ставку на сдержанную роскошь и четкие линии.

На ней - приталенный черный жакет с классическим воротником и тремя пуговицами, а также объемная юбка из фактурной ткани, которая формирует интересный силуэт.

Изысканная обувь - классические черные лодочки на каблуке - гармонично завершают образ.

В руках Екатерина держала миниатюрную сумку Hermès Kelly - знаковый аксессуар, который уже давно стал синонимом статуса и хорошего вкуса.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Украшения - минималистичные: изящный крестик, часы и обручальное кольцо.

Макияж жены Усика - естественный, с акцентом на сияющую кожу, а волосы - идеально уложены в низкий гладкий хвост.

Супербой Усик-Дюбуа

19 июля 2025 года на легендарном стадионе "Уэмбли" Александр Усик одержал победу над Даниэлем Дюбуа, вернув себе титул чемпиона IBF в тяжелом весе.

Таким образом Усик стал дважды абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории, а в целом это уже его третье абсолютное чемпионство, учитывая успехи в крузервейте.

В течение боя Усик полностью контролировал ситуацию, демонстрируя великолепную технику, скорость и богатый опыт, не оставляя сопернику никаких шансов.

Эта победа еще больше закрепила его статус как одной из легенд мирового бокса.