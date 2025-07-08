Жена Решетника очаровала модным образом на отдыхе: сколько стоит (фото)
Льняные платья - абсолютный тренд летнего сезона. Именно такой наряд для отдыха выбрала жена известного телеведущего Григория Решетника, Кристина.
Какой образ создала инфлюенсерка и сколько он стоит, подробно рассказываем в материале РБК-Украина.
Какое льняное платье носить летом
Кристина примерила стильное черное платье из льна украинского модного бренда be:POSH. Оно отличается асимметричным кроем, глубоким разрезом на ноге и эффектом волн.
Кристина Решетник в модном льняном платье (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Особого акцента добавляют воротничок и акцентированный лакированный пояс. Образ Кристины соединил в себе минимализм, женственность, силу и утонченность. А это главные тренды сезона весна-лето 2025.
Сколько стоит платье, как у Кристины Решетник
Льняная одежда традиционно относится к категории дорогостоящей. Цена обычно выше синтетических или хлопковых изделий. Это обусловлено сложностью выращивания и обработки льна.
Также на стоимость влияет долговечность материала, ведь он прослужит не один год. Кроме того, льняная одежда ценится за комфорт и эстетику: она "дышит", не парит и имеет стильный вид.
Базовое льняное платье в масс-маркете стартует от 1500-2000 гривен. Тогда как стоимость от украинских дизайнеров или люксовых брендов может достигать от 3000-7000 грн.
Платье, которое выбрала для отдыха блогерша, стоит 8900 гривен.
Как стильно носить льняную одежду
Жена Решетника сочетала платье с нюдовыми босоножками на каблуке.
Льняные модели также легко комбинировать с черными каблуками, эспадрильями, шлепанцами и сандалиями.
Дополнительный акцент создадут плетеные аксессуары, очки в ретро-оправе и крупные серьги.
Как стильно носить льняную одежду (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Напомним, Кристина Решетник - блогер, жена известного телеведущего. В своих соцсетях она активно делится подробностями своих будней и воспитанием трех сыновей.
Сейчас она вместе с детьми находится на отдыхе и радует поклонников деталями отпуска и стильными образами на лето.
Ранее мы писали, как носить брючные костюмы и джинсовый сарафан на примере Решетник.
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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Кристины Решетник и бренда be:POSH.