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Жена Решетника очаровала модным образом на отдыхе: сколько стоит (фото)

Вторник 08 июля 2025 23:03
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Жена Решетника очаровала модным образом на отдыхе: сколько стоит (фото) Кристина Решетник примерила стильное летнее платье (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Льняные платья - абсолютный тренд летнего сезона. Именно такой наряд для отдыха выбрала жена известного телеведущего Григория Решетника, Кристина.

Какой образ создала инфлюенсерка и сколько он стоит, подробно рассказываем в материале РБК-Украина.

Какое льняное платье носить летом

Кристина примерила стильное черное платье из льна украинского модного бренда be:POSH. Оно отличается асимметричным кроем, глубоким разрезом на ноге и эффектом волн.

Жена Решетника очаровала модным образом на отдыхе: сколько стоит (фото)Кристина Решетник в модном льняном платье (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Особого акцента добавляют воротничок и акцентированный лакированный пояс. Образ Кристины соединил в себе минимализм, женственность, силу и утонченность. А это главные тренды сезона весна-лето 2025.

Сколько стоит платье, как у Кристины Решетник

Льняная одежда традиционно относится к категории дорогостоящей. Цена обычно выше синтетических или хлопковых изделий. Это обусловлено сложностью выращивания и обработки льна.

Также на стоимость влияет долговечность материала, ведь он прослужит не один год. Кроме того, льняная одежда ценится за комфорт и эстетику: она "дышит", не парит и имеет стильный вид.

Базовое льняное платье в масс-маркете стартует от 1500-2000 гривен. Тогда как стоимость от украинских дизайнеров или люксовых брендов может достигать от 3000-7000 грн.

Платье, которое выбрала для отдыха блогерша, стоит 8900 гривен.

Платье на лето, как у Кристины Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Как стильно носить льняную одежду

Жена Решетника сочетала платье с нюдовыми босоножками на каблуке.

Льняные модели также легко комбинировать с черными каблуками, эспадрильями, шлепанцами и сандалиями.

Дополнительный акцент создадут плетеные аксессуары, очки в ретро-оправе и крупные серьги.

Жена Решетника очаровала модным образом на отдыхе: сколько стоит (фото)Как стильно носить льняную одежду (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Напомним, Кристина Решетник - блогер, жена известного телеведущего. В своих соцсетях она активно делится подробностями своих будней и воспитанием трех сыновей.

Сейчас она вместе с детьми находится на отдыхе и радует поклонников деталями отпуска и стильными образами на лето.

Ранее мы писали, как носить брючные костюмы и джинсовый сарафан на примере Решетник.

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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Кристины Решетник и бренда be:POSH.

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