Брючные костюмы - главный тренд лета 2025: их уже носят жена Решетника и Катя Осадча

Лето 2025 переворачивает представление о классическом брючном костюме. Теперь его носят не только на работу и деловые встречи, но и на прогулки, свидания, вечеринки и праздники. Дизайнеры предлагают легкие ткани, яркие цвета и свободный крой, а модницы сочетают костюмы с топами и босоножками.

РБК-Украина решило подробнее рассказать, как такие костюмы носят известная телеведущая Катя Осадчая и супруга Григория Решетника Кристина.

Катя Осадчая

Для стильного образа для съемок телеведущая выбрала костюм карамельного оттенка с широкими брюками палаццо.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Жилет

Верхняя часть костюма - это удлиненный жилет без рукавов с глубоким V-образным вырезом, который создает строгий, но одновременно изящный силуэт.

Брюки

Дополнить костюмный жилет Осадчая решила брюками палаццо, что придает образу расслабленности и элегантности.

Катя Осадчая показала стильный образ на лето (фото: instagram.com/kosadcha)

Пояс

На талии заметен тонкий золотистый цепной пояс, который придает акцент и подчеркивает талию, а также вносит элемент роскоши.

Обувь

Завершить стильный образ она решила балетками светло-бежевого цвета, которые гармонируют с цветом костюма.

Аксессуары

Солнцезащитные очки: массивные солнцезащитные очки в темной оправе придают образу загадочности и шика.

Украшения: на шее видна изящная золотистая цепочка с подвеской, а на руке - браслет или часы, дополняющие деловой, но не перегруженный аксессуарами образ.

Лук Осадчей (фото: instagram.com/kosadcha)

Костюмный крой в сочетании с широкими брюками и жилетом без рукавов делает его идеальным для деловых встреч в неформальной обстановке или для повседневного офисного образа. А если под такой наряд надеть туфли на высоких каблуках, сделать прическу и макияж - это стильный вариант для праздника или вечеринки.

Кристина Решетник

Для выхода в свет супруга известного телеведущего Григория Решетника, многодетная мама и блогерша Кристина Решетник выбрала белый костюм.

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Жакет

Однобортный блейзер свободного кроя из легкой ткани, который идеально подходящий для теплой погоды. Имеет классические лацканы и две черные пуговицы, которые создают контрастный акцент.

Брюки

Брюки прямого кроя обеспечивают комфорт и создают элегантный силуэт.

Кристина Решетник показала модный лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Топ

Под блейзером виден светлый топ, который дополняет общий монохромный образ.

Обувь

На ногах белые кроссовки с интересным узором или текстурой, что придает образу современности и спортивный шик, а также обеспечивает комфорт.

Сумка

Дополнить свой лук Кристина Решетник решила небольшой сумкой через плечо с металлической фурнитурой, которая сочетается с цветом костюма.

Жена Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Этот лук совмещает элегантность делового костюма с расслабленностью повседневной одежды. Блейзер и прямые брюки являются классическими элементами, в то время как кроссовки делают образ менее формальным и более пригодным для повседневной носки.