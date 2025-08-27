"Дружба" под ударом ВСУ: как атаки по нефтепроводу бьют по РФ и почему паникует Орбан

За последние две недели Украину уже трижды обстреливала инфраструктуру нефтепровода "Дружба" на территории России. И после каждой атаки транзит российской нефти через Украину в Венгрию останавливался.

Первые удары по "Дружбе" были нанесены в начале второй декады августа. 13 числа на распределительной станции "Унеча" в Брянской области был поврежден трансформатор. Его ремонт занял несколько дней и на транзите нефти через Украину в Венгрию это не сильно отразилось, поскольку поставки в это время были приостановлены из-за планового ремонта. И прокачка нефти возобновилась с 15 августа.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал удары по "Дружбе" покушением на энергобезопасность своей страны.

Через несколько дней обстрелы повторились. 17 числа была атакована нефтеперекачивающая станция "Никольское" в Тамбовской области, что вызвало остановку транзита нефти. Ремонтные работы россияне провели за несколько дней, 20 августа нефтепровод возобновил работу, но не надолго.

Уже 22 числа объект снова был обстрелян на территории РФ – подача нефти для транзита в Венгрию опять была остановлена. Сийярто назвал удары по "Дружбе" попытками втянуть Венгрию в войну и дал понять, что Будапешт в ответ может перекрыть поставки электроэнергии в Украину.

РБК-Украина уже писало, что такой шаг со стороны Венгрии маловероятен. Подобные угрозы звучали не раз и раньше. Но если Будапешт все-таки решится заблокировать поставки электроэнергии, то импорт можно будет увеличить по другим направлениям – через Польшу и Румынию. Импортные мощности соседних стран используются не в полном объеме.

Кроме того, премьер Венгрии Виктор Орбан даже пожаловался на обстрелы Украины Дональду Трампу, который, по его словам, якобы был "очень зол" из-за действий Украины. Свою реакцию, по информации венгерских СМИ, президент США якобы написал фломастером на письме Орбана в качестве ответа. Других подтверждений такой реакции Трампа нет. С другой стороны, известно, что 18 августа президент США звонил премьеру Венгрии и просил прекратить блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Почему транзит нефти до сих пор идет

Транзит российской нефти Украина не прекращала, несмотря на то, что ежегодно это дает агрессору доход почти 6 млрд долларов.

Идея перекрыть транзит у властей Украины возникала не раз, начиная с 2022 года. Тема актуализировалась практически после каждого случая блокирования Венгрией санкций в отношении России или процесса евроинтеграции Украины.

Однако Киев ни разу не рискнул "перекрыть кран", несмотря на то, что Соглашение об ассоциации с ЕС (ст. 472) позволяет это сделать из соображений безопасности в условиях войны. Правда, в 2022 году была небольшая пауза из-за проблем с оплатой услуги, вызванными санкциями в отношении РФ. Но проблемы решили и транзит возобновили.

Основная причина, почему транзит продолжался все годы войны – риск получить ответные штрафные санкции за нарушение транзитного контракта, который действует до 2030 года. Кроме того, Украина сама импортирует небольшие объемы нефтепродуктов, которые производятся на венгерских НПЗ из российской нефти.

Венгрия, со своей стороны, не собиралась отказываться от российской нефти, несмотря на то, что ЕС ввел запрет на ее импорт как по суше так и по морю еще в 2022 году. Тогда для Венгрии, Чехии и Словакии в рамках 6-го санкционного пакета были сделаны исключения. Им позволили временно закупать российскую нефть транзитом через Украину до тех пор, пока они не найдут альтернативные пути. То есть срок исключений был не ограничен. Чехия и частично Словакия решили проблему, а Венгрия даже не пыталась этого сделать.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар считает, что Будапешт сознательно не искал альтернативу, надеясь на бессрочность исключений. "То, что Венгрия ничего не делала – это ее проблема. Они вполне могли заменить российскую нефть поставками через Адриатическое море", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Удар не столько по Венгрии, сколько по нефтеэкспорту РФ

Президент Украины Владимир Зеленский на днях подтвердил, что обстрелы “Дружбы” фактически является ответом на блокаду Венгрии процесса евроинтеграции Украины. "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии", – сказал Зеленский.

Но Гончар все-таки считает, что блокада "Дружбы" обстрелами – это не столько ответ на проблемы, которые Будапешт создает для Украины в контексте интеграции в ЕС, сколько именно удар по энергетической сфере России.

"Это вопрос не столько влияния на Венгрию, сколько вопрос поражения стратегической нефтетранспортной инфраструктуры агрессора, прежде всего, нефтеэкспортной", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Станция "Унеча" – это крупнейший и ключевой узел в системе транспортировки российской нефти. Через нее нефть идет на порт Усть-Луга, через который экспортируется до 20% нефти. Также ведутся поставки на НПЗ в Мозыре (Беларусь).

Таким образом, с учетом обстрелов российских НПЗ накопительный негативный эффект в России ощущается все сильнее.

Украинская разведка сообщает о топливном кризисе в РФ. Из-за дефицита бензина в некоторых регионах РФ его уже продают по талонам. При этом цена бензина в августе выросла на 8%. Беларусь же сокращает поставки нефтепродуктов в РФ, поскольку импортировать их в другие страны выгоднее. "Беларуси выгоднее отправлять бензин в Китай, Индию и Африку, где тонна стоит 1,3-1,9 тыс долларов, тогда как в России предлагают меньше 1 тыс долларов", – сообщает разведка.

Аналитик Института центральноевропейской стратегии и проект Re:Open Ukraine Виталий Дячук тоже считает, что основная цель обстрелов "Дружбы" – не давление на Венгрию, а ослабление России. "Первоочередная задача, на мой взгляд, все-таки в снижении возможностей России. Любые доходы от транспортировки от экспорта энергоресурсов в итоге превращаются в ракеты, которые летят на Украину. И это ключевое. Остальное – производные", – отметил Дячук в комментарии РБК-Украина.

Венгрия и Словакия, по его мнению, сами виноваты, что до сих пор не снизили зависимость от российских энергоресурсов. А что касается реакции Трампа, то эксперт считает, что не стоит обращать внимания на его пометки на письмах, а дождаться более официальных заявлений.

"Я думаю, что США не заинтересованы в сохранении транзита российской нефти, поскольку они хотят увеличивать рынок сбыта своих энергоресурсов в Европу и как раз позиция Венгрии идет вразрез с интересами США. Поэтому надо будет следить за дальнейшими действиями США", – сказал Дячук.

Как сообщает ЕвроПравда, в Еврокомиссии в ответ на жалобу Орбана заявили, что остановка транзита нефти через Украину не влияет на безопасность поставок в ЕС. Таким образом, справедливо предположить, что атаки на российские энергообъекты со стороны Украины могут быть продолжены, чтобы максимизировать возможности по снижению доходов РФ, которые используются для продолжения военной агрессии против Украины.