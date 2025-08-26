ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Венгрии снова угрожают Украине прекратить поставки энергоносителей

Вторник 26 августа 2025 14:02
UA EN RU
В Венгрии снова угрожают Украине прекратить поставки энергоносителей Фото: Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В МИД Венгрии снова угрожают Украине остановить поставки энергоносителей, но не делают это, якобы жалея украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

"Из Венгрии в Украину поставляется несколько видов энергоносителей. Среди них особенно выделяется электроэнергия, на которую ежемесячно приходится от 30% до 40% украинского импорта. Давайте задумаемся, к чему это приведет, если, скажем, 30-40% импорта электроэнергии в страну прекратится, какие последствия это будет иметь?", - заявил Сийярто.

По словам главы МИД Венгрии, энергоснабжение страны якобы сказывается не на правительстве, не на премьер-министре, не на министрах, а на людях, семьях и детях, которые живут в этой стране.

"Мы не хотим, чтобы в украинской квартире, где живут маленькие дети, не было отопления, потому что эти маленькие дети не могут отвечать за то, как ведет себя бывший актер, а ныне их президент", - добавил Сийярто.

Что предшествовало

Напомним, что 13 и 18 августа ВСУ нанесли удары дронами по нефтепроводу "Дружба". В частности, в результате атаки на объекте возник пожар, из-за чего россияне полностью прекратили перекачку нефти по этому трубопроводу.

Уже 21 августа украинские дроны совершили третью атаку, удары были по станции "Унеча", которая тоже является частью нефтепровода "Дружба". После этого прокачка нефти в Венгрию и Словакию остановилась.

После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Владимир Зеленский якобы использовал День независимости Украины, чтобы пригрозить Венгрии.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Венгрия Дружба Электроэнергия
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы