В Венгрии снова угрожают Украине прекратить поставки энергоносителей
В МИД Венгрии снова угрожают Украине остановить поставки энергоносителей, но не делают это, якобы жалея украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
"Из Венгрии в Украину поставляется несколько видов энергоносителей. Среди них особенно выделяется электроэнергия, на которую ежемесячно приходится от 30% до 40% украинского импорта. Давайте задумаемся, к чему это приведет, если, скажем, 30-40% импорта электроэнергии в страну прекратится, какие последствия это будет иметь?", - заявил Сийярто.
По словам главы МИД Венгрии, энергоснабжение страны якобы сказывается не на правительстве, не на премьер-министре, не на министрах, а на людях, семьях и детях, которые живут в этой стране.
"Мы не хотим, чтобы в украинской квартире, где живут маленькие дети, не было отопления, потому что эти маленькие дети не могут отвечать за то, как ведет себя бывший актер, а ныне их президент", - добавил Сийярто.
Что предшествовало
Напомним, что 13 и 18 августа ВСУ нанесли удары дронами по нефтепроводу "Дружба". В частности, в результате атаки на объекте возник пожар, из-за чего россияне полностью прекратили перекачку нефти по этому трубопроводу.
Уже 21 августа украинские дроны совершили третью атаку, удары были по станции "Унеча", которая тоже является частью нефтепровода "Дружба". После этого прокачка нефти в Венгрию и Словакию остановилась.
После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Владимир Зеленский якобы использовал День независимости Украины, чтобы пригрозить Венгрии.