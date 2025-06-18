Венгрия угрожает остановить поставки электроэнергии в Украину: что это значит

В венгерском правительстве заявили о возможности прекращения экспорта электроэнергии в Украину в случае блокирования поставок российского газа и нефти в ЕС.

О том, какие последствия такого решения могут быть для Украины и может ли на это пойти Будапешт - в материале РБК-Украина .

Остановка правительством Венгрии поставок электроэнергии в Украину в случае блокирования поставок российских энергоносителей в ЕС - не соответствует нормам европейского законодательства и приведет к потерям денег венгерскими компаниями, однако вероятность такого сценария остается.

По словам аналитика компании ExPro Consulting Дарьи Орловой, остановка поставок электроэнергии в Украину со стороны Венгрии в одностороннем порядке - маловероятное событие.

"По моему мнению, прекращение поставок электроэнергии из Венгрии - маловероятно, ведь они должны руководствоваться европейскими правилами и принципами европейского рынка", - сказала она, добавив, что в случае остановки поставок в такую ситуацию должно вмешаться объединение операторов энергосистем стран Европы (ENTSO-E) и Секретариат Энергетического сообщества.

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Украина покупает электроэнергию в Венгрии по рыночным ценам. В основном импорт осуществляется в дневные и вечерние часы, когда спрос и цены самые высокие.

По информации Дарьи Орловой, цены импорта электроэнергии из Венгрии зимой составляли 170-200 евро/мегаватт-час, весной и летом они были в диапазоне 120-140 евро/мегаватт-час. Венгерские энергокомпании заработали десятки миллионов евро.

"За первые 5 месяцев 2025 года Украина импортировала из Венгрии электроэнергии на сумму 54 млн евро", - сказала аналитик, добавив, что, например, в феврале стоимость импорта составила 16 млн евро, а в мае - 9 млн евро.

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На сегодня объем пересечения межгосударственных линий электропередач для импорта электроэнергии из Венгрии в Украину составляет 600 МВт в час, при этом возможность для экспорта электроэнергии в Венгрию составляет 300 МВт.

"Венгрия остается лидером как в импорте электроэнергии, так и в направлении экспорта. За первую половину июня, 44% импортной электроэнергии в Украину поступило из Венгрии. В структуре экспорта доля Венгрии составляет 58%", - прокомментировала Дарья Орлова.

Последствия остановки поставок электроэнергии со стороны Будапешта

Аналитик пояснила, что остановка импорта электроэнергии из Венгрии не является очень критичным в летние месяцы. "Однако зимой (в период большего энергопотребления - ред.) могут возникнуть проблемы с дополнительным ресурсом", - сказала Дарья Орлова.

Она добавила, что теоретически объемы из Венгрии зимой можно было бы заменить с других направлений, поскольку на сегодня пересечение межгосударственных линий электропередач с другими странами используется не полностью.

"Но тогда могут возникнуть проблемы с достаточностью ресурса, например, из Польши и Румынии", - добавила спикер.