ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Нефтепровод "Дружба" возобновил работу после удара по станции "Никольское"

Среда 20 августа 2025 00:39
UA EN RU
Нефтепровод "Дружба" возобновил работу после удара по станции "Никольское" Иллюстративное фото: нефтепровод "Дружба" (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Работа нефтепровода "Дружба" восстановлена после повреждения станции "Никольское". Транспортировка нефти снова происходит без перебоев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Сийярто.

"Мы рассчитываем, что Украина не совершит еще одной атаки на трубопровод, который имеет решающее значение для энергоснабжения нашей страны", - заявил венгерский министр.

Нефтепровод &quot;Дружба&quot; возобновил работу после удара по станции &quot;Никольское&quot;

Напомним, что 17 августа вечером Силы обороны Украины ударили по трансформаторной подстанции на территории РФ, из-за чего была временно остановлена работа нефтепровода "Дружба".

Уже на следующий день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что атака привела к прекращению транспортировки нефти в его страну, назвав действия Украины "возмутительными и неприемлемыми".

В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига направил Сийярто письмо, напомнив, что именно Россия является агрессором и развязала войну.

Нефтепровод &quot;Дружба&quot; возобновил работу после удара по станции &quot;Никольское&quot;

Как сообщалось, 17 августа произошла уже вторая атака на "Дружбу" за последние дни - до этого поражения зафиксировали еще в ночь на 13 августа.

Отметим, что по оценкам Генштаба ВСУ, удары Сил обороны Украины по предприятиям и объектам инфраструктуры уменьшили доходы Российской Федерации на 74 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Сколько стран готовы отправить войска в Украину после войны: цифра от Bloomberg
Сколько стран готовы отправить войска в Украину после войны: цифра от Bloomberg
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме