Мяч на стороне Венгрии? Зеленский намекнул, от чего зависит судьба "Дружбы"
Существование нефтепровода "Дружба", как и политической "дружбы" между Украиной и Венгрией теперь напрямую связано с позицией Будапешта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции.
Журналист во время пресс-конференции спросил, получила ли Украина после ударов по нефтепроводу "Дружба" и обращений к президенту США Дональду Трампу дополнительные рычаги влияния на Венгрию, в частности относительно снятия вето на открытие переговорных кластеров о вступлении в ЕС.
В ответ было отмечено, что Украина всегда поддерживала "дружбу" между странами, но сейчас ее дальнейшее существование зависит от позиции Венгрии.
"Мы всегда поддерживали "дружбу" между Украиной и Венгрией, а теперь существование "дружбы" зависит от Венгрии", - отметил Зеленский
Таким образом во время пресс-конференции прозвучала оценка, что будущее нефтепровода и взаимоотношения с Будапештом теперь будет определять именно венгерская сторона.
Удары по нефтепроводу "Дружба"
Заметим, что первая атака на "Дружбу" состоялась 13 августа, уже 18 августа ВСУ нанесли второй удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.
В результате этой атаки начался пожар на объекте, а россияне полностью остановили перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".
Уже 21 августа дроны снова ударили по станции "Унеча", остановив прокачку нефти в Венгрию и Словакию.
Примечательно, что это произошло буквально через сутки после того, как министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто похвастался новостями о возобновлении работы нефтепровода.
После этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский даже несколько потроллил Сийярто, отметив, что Венгрия имеет от ЕС такой же уровень солидарности, который демонстрирует в других вопросах.
Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан похвастался ответом президента США Дональда Трампа на свое письмо-жалобу.
В нем Трамп якобы называет Орбана своим "большим другом" и заявляет, что "очень злится" из-за ударов по нефтепроводу "Дружба".