Второе землетрясение за сутки: где в Украине зафиксировали новые подземные толчки

Днем вторника, 10 февраля, в Украине зафиксировали второе за сутки землетрясение. Подземные толчки произошли на юго-западе нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля (ГЦСК).

Что известно о зафиксированном днем землетрясении

Согласно информации ГЦСК, который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара, второе землетрясение 10 февраля 2026 года было зарегистрировано в 12:47:16 по киевскому времени.

Уточняется, что оно произошло на глубине 7 км.

При этом его магнитуда - по шкале Рихтера - составила 1,7.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - объяснили эксперты Главного центра специального контроля.

Сообщается, что координаты источника подземных толчков были такими:

48,46 с.ш. (широта);

22,70 в.д. (долгота).

Параметры зафиксированного 10 февраля землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)

Где именно в Украине произошло это землетрясение

В ГЦСК рассказали, что эпицентр зафиксированного днем 10 февраля землетрясения находился вблизи города Мукачево в Закарпатской области.

Источник второго за день землетрясения (карта: gcsk.gov.ua)

Примечательно, что эта локация расположена относительно недалеко от границы Украины:

со Словакией;

с Венгрией.

Месторасположение источника землетрясения в Украине (карта: gcsk.gov.ua)

"Если вы чувствовали землетрясение, оставьте сообщение по ссылке", - призвали украинцев в ГЦСК.

Уточняется, что это поможет специалистам "в уточнении энергетических параметров землетрясения".