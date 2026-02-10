ua en ru
Вт, 10 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Второе землетрясение за сутки: где в Украине зафиксировали новые подземные толчки

Вторник 10 февраля 2026 19:14
UA EN RU
Второе землетрясение за сутки: где в Украине зафиксировали новые подземные толчки В Украине зафиксировали второе за сутки землетрясение (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Днем вторника, 10 февраля, в Украине зафиксировали второе за сутки землетрясение. Подземные толчки произошли на юго-западе нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля (ГЦСК).

Читайте также: Разрушительные землетрясения в Украине - реальность или фантазия? Интервью с ученым НАН

Что известно о зафиксированном днем землетрясении

Согласно информации ГЦСК, который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара, второе землетрясение 10 февраля 2026 года было зарегистрировано в 12:47:16 по киевскому времени.

Уточняется, что оно произошло на глубине 7 км.

При этом его магнитуда - по шкале Рихтера - составила 1,7.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - объяснили эксперты Главного центра специального контроля.

Сообщается, что координаты источника подземных толчков были такими:

  • 48,46 с.ш. (широта);
  • 22,70 в.д. (долгота).

Второе землетрясение за сутки: где в Украине зафиксировали новые подземные толчкиПараметры зафиксированного 10 февраля землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)

Где именно в Украине произошло это землетрясение

В ГЦСК рассказали, что эпицентр зафиксированного днем 10 февраля землетрясения находился вблизи города Мукачево в Закарпатской области.

Второе землетрясение за сутки: где в Украине зафиксировали новые подземные толчкиИсточник второго за день землетрясения (карта: gcsk.gov.ua)

Примечательно, что эта локация расположена относительно недалеко от границы Украины:

  • со Словакией;
  • с Венгрией.

Второе землетрясение за сутки: где в Украине зафиксировали новые подземные толчкиМесторасположение источника землетрясения в Украине (карта: gcsk.gov.ua)

"Если вы чувствовали землетрясение, оставьте сообщение по ссылке", - призвали украинцев в ГЦСК.

Уточняется, что это поможет специалистам "в уточнении энергетических параметров землетрясения".

Напомним, ранее 10 февраля подземные толчки зафиксировали вблизи Крымского полуострова. При этом эпицентр землетрясения залегал в море - неподалеку от Керчи.

Между тем предыдущее землетрясение с моря почувствовали в нескольких областях Украины, а дома местами "зашатались".

Читайте также, в каком регионе Украины сохраняется высокая вероятность серьезного землетрясения уже до 2027 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Закарпатская область сейсмолог Землетрясение Мукачево Горы
Новости
Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина
Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ