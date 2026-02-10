ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Другий землетрус за добу: де в Україні зафіксували нові підземні поштовхи

Вівторок 10 лютого 2026 19:14
Другий землетрус за добу: де в Україні зафіксували нові підземні поштовхи В Україні зафіксували другий за добу землетрус (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Вдень вівторка, 10 лютого, в Україні зафіксували другий за добу землетрус. Підземні поштовхи стались на південному заході нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).

Читайте також: Руйнівні землетруси в Україні - реальність чи фантазія? Інтерв'ю з науковцем НАН

Що відомо про зафіксований вдень землетрус

Згідно з інформацією ГЦСК, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, другий землетрус 10 лютого 2026 року було зареєстровано о 12:47:16 за київським часом.

Уточнюється, що він стався на глибині 7 км.

При цьому його магнітуда - за шкалою Ріхтера - склала 1,7.

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - пояснили експерти Головного центру спеціального контролю.

Повідомляється, що координати джерела підземних поштовхів були такими:

  • 48,46 пн.ш. (широта);
  • 22,70 сх.д. (довгота).

Другий землетрус за добу: де в Україні зафіксували нові підземні поштовхиПараметри зафіксованого 10 лютого землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)

Де саме в Україні стався цей землетрус

У ГЦСК розповіли, що епіцентр зафіксованого вдень 10 лютого землетрусу знаходився поблизу міста Мукачево у Закарпатській області.

Другий землетрус за добу: де в Україні зафіксували нові підземні поштовхиДжерело другого за день землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)

Примітно, що ця локація розташована відносно недалеко від кордону України:

  • зі Словаччиною;
  • з Угорщиною.

Другий землетрус за добу: де в Україні зафіксували нові підземні поштовхиМісцерозташування джерела землетрусу в Україні (карта: gcsk.gov.ua)

"Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення за посиланням", - закликали українців у ГЦСК.

Уточнюється, що це допоможе спеціалістам "в уточненні енергетичних параметрів землетрусу".

Нагадаємо, раніше 10 лютого підземні поштовхи зафіксували поблизу Кримського півострова. При цьому епіцентр землетрусу залягав у морі - неподалік від Керчі.

Тим часом попередній землетрус з моря відчули у кількох областях України, а будинки місцями "захиталися".

Читайте також, в якому регіоні України зберігається висока ймовірність серйозного землетрусу вже до 2027 року.

