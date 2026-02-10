ua en ru
У берегов Крыма утром произошло землетрясение: где находился эпицентр

Вторник 10 февраля 2026 10:07
У берегов Крыма утром произошло землетрясение: где находился эпицентр Фото: Вблизи Крымского полуострова 10 февраля произошло землетрясение (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Утром 10 февраля вблизи Крымского полуострова зафиксировали подземные толчки. Эпицентр землетрясения залегал в море неподалеку от Керчи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля (ГЦСК).

Землетрясение произошло 10 февраля в 06:45 по киевскому времени. Магнитуда составила 3,6 по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения находился в районе города Керчь на глубине 14 км. Несмотря на то, что колебание земной коры произошло в непосредственной близости к побережью, угрозы для населения или инфраструктуры событие не несет.

По данным сейсмологов, толчки магнитудой 3,6 обычно не ощущаются людьми на поверхности и регистрируются исключительно с помощью высокочувствительных приборов.

Эпицентр землетрясения показали в ГЦСК (скриншот: gcsk.gov.ua)

Отметим, это второе землетрясение, которое произошло сегодня в Черном море. В ночь на 10 февраля в Краснодарском крае РФ вблизи города Новороссийск было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8.

На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра сообщается, что эпицентр землетрясения располагался примерно в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 километрах от станицы Анапской, а глубина залегания толчков составляла около 10 километров.

Ранее РБК-Украина рассказывало о землетрясении магнитудой до 4,8-5,1 балла, которое 2 февраля 2026 года произошло в Азовском море вблизи Крыма и ощущалось на юго-востоке Украины. Подземные толчки зафиксировали возле Керчи, их также почувствовали жители Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей. В то же время разрушений не зафиксировано.

