У берегов Крыма утром произошло землетрясение: где находился эпицентр

Утром 10 февраля вблизи Крымского полуострова зафиксировали подземные толчки. Эпицентр землетрясения залегал в море неподалеку от Керчи.

Землетрясение произошло 10 февраля в 06:45 по киевскому времени. Магнитуда составила 3,6 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в районе города Керчь на глубине 14 км. Несмотря на то, что колебание земной коры произошло в непосредственной близости к побережью, угрозы для населения или инфраструктуры событие не несет. По данным сейсмологов, толчки магнитудой 3,6 обычно не ощущаются людьми на поверхности и регистрируются исключительно с помощью высокочувствительных приборов.

Эпицентр землетрясения показали в ГЦСК (скриншот: gcsk.gov.ua)