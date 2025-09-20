Дебютный гол Судакова за "Бенфику": украинец помог команде разгромить АФС

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков открыл счет голам в составе "Бенфики". В 6-м туре чемпионата Португалии он забил в ворота АФС, а лиссабонский клуб под руководством Жозе Моуриньо одержал победу со счетом 3:0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Дебютный гол украинца

Судаков отличился в конце первого тайма, когда после заблокированного удара форварда Эвангелоса Павлидиса удачно сыграл на добивании.

Первый его удар также заблокировали, однако вторая попытка стала результативной.

Украинец в целом нанес четыре удара в створ ворот и выполнил 94% точных передач (46 из 49). На поле он провел 87 минут, после чего был заменен.

Успех "Бенфики" под руководством Моуриньо

Матч против АФС стал дебютным для Жозе Моуриньо во главе "орлов". Португальский тренер выпустил в стартовом составе сразу двух украинцев - Судакова и голкипера Анатолия Трубина.

Трубин провел седьмой "сухой" матч в сезоне, а "Бенфика" одержала уверенную победу 3:0. Кроме Судакова, голами отметились Павлидис и Иванович.

Историческое достижение

Георгий Судаков стал шестым украинцем, который забивал в чемпионате Португалии.

Ранее это удавалось Сергею Кандаурову, Роману Яремчуку, Сергею Щербакову, Сергею Ателькину и Оресту Лебеденко.

Наиболее результативным из них остается Кандауров с 12 мячами.

Следующие матчи

В Лиге Португалии "Бенфика" встретится с "Риа Аве" во вторник, 23 сентября.

А уже 30 сентября лиссабонцы проведут поединок Лиги чемпионов против английского "Челси".