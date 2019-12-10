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Інша біомеханіка: Зеленський поділився враженнями про Путіна

Новини » Політика     10.12.2019 - 04:27
Інша біомеханіка: Зеленський поділився враженнями про Путіна
Ілюстративне фото (kremlin.ru)

За словами Зеленського, за темпераментом Путін сильно відрізняється від нього самого

Президент України Володимир Зеленський поділився першими враженнями про російського президентоа Володимира Путіна. Про він заявив на брифінгу після підсумкової прес-конференції нормандського саміту, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами українського президента, за темпераментом Путін сильно відрізняється від нього самого.

"Складно домовлятися, але були моменти, коли ми домовилися. Він кожне питання розбирає на деталі. Кожне слово ми врегулювали. Це складно. Я швидка людина, раз-раз і домовився. А він намагався обговорити кожну маленьку деталь всіх питань, які ми торкалися на двосторонній зустрічі.У нього інша природна біомеханіка", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, спочатку на розмову з російським лідером було відведено 20 хвилин, але зустріч тривала годину.

"Говорили всі разом, а потім удвох. Були поступки. Я це відчув. Про загальні висновки (про Путіна – ред.) поки рано говорити", - додав він.

У цілому, оцінюючи "важкі переговори з Путіним", Зеленський підкреслив: "Ну я не знаю, хто кого. Зараз правильно бути дипломатом. Давайте говорити, нічия".

У свою чергу, Володимир Путін заявив, що залишився задоволений зустріччю.

За словами Путіна, особиста бесіда з Зеленським пройшла "по-діловому".

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, у Парижі відбулася зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції і Росії вперше за останні три роки зібралися за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.

За підсумками зустрічі Зеленський заявив, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі.

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