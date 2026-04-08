В США требуют отстранить Трампа от власти: в Конгрессе сделали заявление

Перемирие между США и Ираном не остановило демократов в Конгрессе. Более 85 законодателей продолжают требовать импичмента президента США Дональда Трампа или его отстранения через 25-ю поправку.

Соответствующие письма вице-президенту Джею ди Венсу и Кабинету министров направили конгрессвумен Шри Танедар и Жасмин Крокетт.

Что происходит в Конгрессе

Утром во вторник конгрессмен Джон Ларсон внес статьи об импичменте против Трампа. Среди оснований - действия президента США во время войны с Ираном.

Конгрессвумен Яссамин Ансари также объявила о намерении подать статью об импичменте против министра обороны Пита Хегсета - за его роль в этой войне.

По состоянию на вечер вторника к призывам об импичменте или отстранении Трампа присоединились более 85 демократов в Палате представителей. Среди них - Александрия Окасио-Кортес и бывший спикер Нэнси Пелоси.

Что спровоцировало волну возмущения

Возмущение демократов спровоцировано жесткой политикой Трампа в отношении Тегерана. Вечером во вторник Трамп прибегнул к прямым угрозам уничтожить Иран, если Ормузский пролив не будет открыт вовремя.

"Целая цивилизация погибнет сегодня вечером и никогда не вернется. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и произойдет", - говорилось в сообщении.

Это высказывание возмутило не только демократов, но и часть республиканцев. Вэнс, однако, поддержал президента: "У нас есть инструменты, которые мы пока не решили использовать".

Перемирие ничего не изменило

Вечером во вторник Трамп объявил о прекращении огня с Ираном на две недели - примерно за час до окончания срока ультиматума. Но демократы дали понять: соглашение не закрывает вопрос.

"То, что президент объявляет о согласии на двухнедельное прекращение огня за мгновение до того, как угрожал совершить военные преступления, не означает, что он внезапно стал годным к службе", - написала конгрессвумен Мелани Стэнсбери в X.

Сенатор Эд Марки также не отступил.

"Я рад, что есть сообщение о соглашении о прекращении огня с Ираном. Но... Дональд Трамп не может просто угрожать военными преступлениями безнаказанно. Конгрессу нужно немедленно вернуться к заседаниям, чтобы остановить эту войну и устранить Дональда Трампа", - сказал политик.

Есть ли шансы на успех

По данным издания, реальных шансов на устранение Трампа сейчас нет - для этого нужна поддержка республиканцев, которая вряд ли появится. Большинство прогрессистов уже присоединились к требованиям, тогда как умеренные демократы и те, кто идет на перевыборы в "шатких" округах, более осторожны.

Впрочем, бывший конгрессмен-республиканец и руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз увидел в этом предупреждение.

"Если Республиканская партия не удержит победу в Палате представителей, нас ждет импичмент 3.0", - сказал он.

Что этому предшествовало

Как сообщало РБК-Украина, за несколько часов до окончания ультиматума Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива.

За это время стороны должны достичь окончательного мирного соглашения.