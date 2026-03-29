Кто заменит Трампа? Республиканцы официально назвали своего нового лидера

Пока Дональд Трамп завершает первый год своего второго срока в Белом доме, внутри Республиканской партии уже определился единоличный фаворит на роль его преемника.

Так, результаты традиционного опроса на главной консервативной конференции США (CPAC) в Техасе стали сенсацией, продемонстрировав не только имя лидера, но и глубокие изменения в настроениях американских правых.

Итак, согласно результатам традиционного опроса, проведенного в субботу, 28 марта 2026 года, на Конференции консервативных политических действий(CPAC), главным претендентом на должность следующего кандидата в президенты стал действующий вице-президент Джей Ди Вэнс. Он получил уверенные 53% голосов, подтвердив статус "наследника" политического курса Трампа.

Однако настоящей неожиданностью стал стремительный взлет государственного секретаря Марко Рубио. Он занял второе место с 35%, хотя еще в прошлом году его поддержка едва достигала 3%.

Такой скачок популярности связывают с его активной ролью во внешней политике США на фоне военных действий на Ближнем Востоке. Раскол в рядах MAGA: почему уходят самые преданные? Несмотря на консолидацию вокруг Вэнса и Рубио, конференция CPAC-2026 подсветила тревожные для республиканцев тенденции. Движение "Сделаем Америку снова великой" переживает внутренний кризис: Геополитические разногласия: Война США и Израиля против Ирана стала яблоком раздора. Часть активистов требует сосредоточиться на внутренних проблемах, тогда как руководство партии усиливает военную поддержку союзников. Громкие отставки: Знаковым моментом стал выход из движения и отставка из Конгресса Марджори Тейлор Грин. Одна из самых медийных сторонниц Трампа публично разорвала связи с MAGA, обвинив администрацию во втягивании США в "чужие войны" и критикуя скандалы вокруг "досье Эпштейна". Что это означает для будущего США? Хотя результаты CPAC не являются официальным выдвижением, они четко указывают на то, что Республиканская партия трансформируется. Тандем Вэнс-Рубио фактически монополизировал доверие консерваторов (другие кандидаты не набрали даже 2%). Партия становится более "ястребиной" во внешней политике, несмотря на сопротивление изоляционистского крыла. Следующая президентская кампания, вероятно, будет базироваться на идее продолжения политики Трампа, но с новыми, более молодыми лицами. "Мы видим рождение новой республиканской иерархии. Вопрос лишь в том, смогут ли Вэнс и Рубио удержать единство партии до выборов", - комментируют аналитики Reuters.