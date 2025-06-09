ua en ru
Пн, 09 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Судно с Гретой Тунберг перехватили возле Газы: что произошло на борту "Мадлен"

Израиль, Понедельник 09 июня 2025 05:55
UA EN RU
Судно с Гретой Тунберг перехватили возле Газы: что произошло на борту "Мадлен" Фото: шведская активистка Грета Тунберг (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Оксана Гапончук

Военные Израиля остановили корабль со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг у берегов Газы. Спецслужбы уже заявили, что медиа провокация не удалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, в Средиземном море у берегов Сектора Газа военные остановили судно Madleen, на борту которого находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг. Инцидент произошел вечером, 9 июня.

Вместе с Тунберг была группа про-палестинских активистов, включая по меньшей мере с одним дипломатом. Они направлялись в анклав, чтобы доставить гуманитарную помощь жителям блокированной территории.

По данным Reuters, судно было окружено квадрокоптерами и вертолетами, после чего над ним распылили неизвестное вещество. После этого на борт поднялись вооруженные военные, а связь с судном временно полностью исчезла.

Через некоторое время израильские спецслужбы обнародовали заявление, в котором сообщили, что судно "Мадлен" благополучно направляется к берегам Израиля, а все пассажиры "селфи-яхты" вернутся в свои страны.

Последние кадры - поднятые руки в жилетах

Единственным подтверждением событий на борту является фотография, которую опубликовала "Флотилия свободы" непосредственно перед исчезновением связи. На снимке видно активистов в спасательных жилетах, которые стоят с поднятыми руками, вероятно - сигнализируя о сдаче или призыв к мирному решению инцидента.

Что известно о миссии

Судно Madleen отправилось в рамках гуманитарной инициативы "Флотилия свободы", которая ставила целью доставить медикаменты, еду и другие необходимые ресурсы жителям Сектора Газа, который уже месяцами находится в условиях полной блокады, без электричества, воды и доступа к медицинской помощи.

Реакция Израиля: "Остановить любой ценой"

Министр обороны Израиля вероятно причастен к операции, ведь ранее публично призвал "остановить корабль любой ценой", подчеркивая, что Грета Тунберг "распространяет антисемитизм".

Отметим, что Израиль уже много лет блокирует морской доступ в Газу, объясняя это опасностью поставок оружия для ХАМАС.

Напомним, что в начале месяца военные силы Израиля заявили о продолжении активного наступления в Газе, несмотря на переговоры с ХАМАС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль
NEWS
Зеленский призвал украинцев обращать внимание на тревогу в ближайшие дни
Зеленский призвал украинцев обращать внимание на тревогу в ближайшие дни
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам