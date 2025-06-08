"Вы не доберетесь до Газы": Израиль обратился к гуманитарному судну с Гретой Тунберг
Израиль заявил, что не допустит судно с гуманитарной помощью в Газу. На борту находится группа активистов во главе с Гретой Тунберг, которые пытаются прорвать морскую блокаду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
На борту судна Madleen, которое вышло в прошлое воскресенье из Сицилии, вместе с 22-летней Тунберг находятся еще одиннадцать активистов.
Они собираются прорвать морскую блокаду Газы и доставить в анклав гуманитарную помощь.
По данным коалиции "Флотилия свободы", которая управляет судном, Madleen находится в 160 морских милях от Газы, и активисты рассчитывают достичь территориальных вод сектора уже в воскресенье.
Однако в своем посте в X министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что дал указание Армии обороны Израиля не допустить судно к берегу и принять для этого "все необходимые меры".
"Вы должны повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы. Я дал указание Армии обороны Израиля действовать так, чтобы флотилия Madleen не достигла берегов Газы, и принять для этого все необходимые меры", - сказал он.
Напомним, что в начале месяца военные силы Израиля заявили о продолжении активного наступления в Газе, несмотря на переговоры с ХАМАС.
По предварительным данным ЦАХАЛ рассчитывал на расширение операции будет включать в частности новые районы.
Мирный план по Газе
Не так давно в сети был обнародован текст проекта нового мирного соглашения США о прекращении огня в Газе. В документе в частности описан четкий график обмена заложниками и заключенными между ХАМАСом и Израилем, а также указаны условия дальнейших переговоров между сторонами.
РБК-Украина сообщало, что Израиль подписал соглашение о прекращении огня в Газе, которое представил спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф.
Зато высокопоставленный чиновник ХАМАС Басем Наим отметил, что террористическая группировка не отклонила предложение, однако настаивает на том, что реакция Израиля на предложение была несовместимой с тем, о чем было договорено изначально.
Он рассказал, что позиция Виткоффа по террористической группе якобы является "несправедливой" и демонстрирует "полную предвзятость" к Израилю.
Однако США раскритиковали ответ ХАМАСа на соглашение с перемирием в Газе. Мы сообщали, как Виткофф ответил ХАМАСу.
Подробнее о каждом пункте плана - можно ознакомиться в материале РБК-Украина.
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