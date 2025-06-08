"Вы не доберетесь до Газы": Израиль обратился к гуманитарному судну с Гретой Тунберг

Израиль заявил, что не допустит судно с гуманитарной помощью в Газу. На борту находится группа активистов во главе с Гретой Тунберг, которые пытаются прорвать морскую блокаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

На борту судна Madleen, которое вышло в прошлое воскресенье из Сицилии, вместе с 22-летней Тунберг находятся еще одиннадцать активистов.

Они собираются прорвать морскую блокаду Газы и доставить в анклав гуманитарную помощь.

По данным коалиции "Флотилия свободы", которая управляет судном, Madleen находится в 160 морских милях от Газы, и активисты рассчитывают достичь территориальных вод сектора уже в воскресенье.

Однако в своем посте в X министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что дал указание Армии обороны Израиля не допустить судно к берегу и принять для этого "все необходимые меры".

"Вы должны повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы. Я дал указание Армии обороны Израиля действовать так, чтобы флотилия Madleen не достигла берегов Газы, и принять для этого все необходимые меры", - сказал он.