Десятки кораблей: Грета Тунберг попытается снова прорвать блокаду Сектора Газа
Шведская экологическая активистка Грета Тунберг анонсировала очередную миссию по прорыву морской блокады Израиля над Сектором Газа с участием десятков судов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу активистки в Instagram.
"31 августа мы начинаем крупнейшую в истории попытку прорвать незаконную израильскую блокаду Газы, отправив из Испании десятки судов", - написала Тунберг.
Она добавила, что 4 сентября к главной флотилии присоединятся еще десятки судов из Туниса и других портов.
По ее словам, участники акции также планируют мобилизовать более 44 стран для проведения одновременных демонстраций и акций, чтобы "прорвать молчаливое согласие и выразить солидарность с палестинским народом".
Резонансная миссия Тунберг
1 июня Грета Тунберг и группа 11 пропалестинских активистов отправились на парусном судне Madleen к побережью Сектора Газа.
Целью акции было прорвать блокаду и привлечь внимание мира к гуманитарной катастрофе в регионе.
В группе, в частности, также присутствовала депутат Европарламента из Франции Рима Гассан.
9 июня военные Армии обороны Израиля остановили судно Madleen и задержали всех его пассажиров.
Позже всех 12 активистов, включая Тунберг, депортировали из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Активистка через Париж вернулась в Швецию.
Позже Тунберг раскритиковала правительство Израиля и президента США Дональда Трампа, который назвал ее "разъяренным человеком".