Грета Тунберг выдвинула громкое обвинение Израилю и разожгла новый скандал
После задержания в Средиземном море, шведская активистка Грета Тунберг жестко раскритиковала Израиль и президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Активистка обвинила Израиль в похищении ее и группы про-палестинских активистов в международных водах. По ее словам, перед депортацией она отказалась подписать документ, в котором отмечалось, что она незаконно пересекла границу страны.
В аэропорту имени Шарля де Голля в Париже, куда Тунберг прибыла после депортации во вторник, 10 июня, активистка заявила, что она и ее команда не нарушали никаких законов и призвала к немедленному освобождению задержанных активистов, которые до сих пор находятся на территории Израиля.
"В своих показаниях я очень четко заявила, что нас похитили в международных водах и против нашей воли доставили в Израиль", - заявила Тунберг.
Кроме того, она прокомментировала критику со стороны президента США Дональда Трампа, который ранее назвал ее "разъяренным человеком".
"Думаю, миру нужно гораздо больше разъяренных молодых женщин, особенно учитывая нынешние события", - отметила активистка.
Она отвергла предположение, что миссия по доставке гуманитарной помощи в Сектор Газа была пиар-акцией, заявив, что предыдущая попытка схожей акции на более крупном судне, завершилась после его обстрела.
Тунберг также отметила, что сейчас нуждается в отдыхе, и добавила, что ее дальнейшие планы пока не определены. Она не исключила, что вернется в Швецию.
Скандальная миссия Тунберг
Активистка Грета Тунберг вместе с группой из 11 пропалестинских активистов, 1 июня отправилась к побережью Сектора Газа на парусном судне Madleen в рамках символической гуманитарной инициативы.
В числе группы активистов присутствовали общественный деятель Тьяго Авила и депутат Европарламента из Франции Рима Гассан.
Организаторы заявляли, что целью миссии является попытка "прорвать морскую блокаду", которую, по их словам, Израиль удерживает вокруг прибрежного анклава, а также привлечь внимание мирового сообщества к сложной гуманитарной ситуации в регионе.
В то же время, правительство Израиля заранее предупредило, что готово не допустить такой акции. Судно находилось под угрозой перехвата еще до достижения контролируемой зоны из-за многолетней морской блокады в регионе.
9 июня израильские военные высадились на борт судна Madleen и задержали всех 12 активистов, включая Тунберг.
Впоследствии Израиль депортировал всех задержанных самолетами из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Всех несогласных пообещали депортировать принудительно согласно решению суда.
Подробнее о Грете Тунберг и ее скандальной миссии - читайте в нашем авторском материале.
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