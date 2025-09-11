Дроновая атака на Польшу: ЕС анонсировал ужесточение санкций против России

Европейский Союз осудил умышленное нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами и пообещал активнее поддерживать Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Высокой представительницы ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каи Каллас.
Глава европейской дипломатии назвала атаку дронов агрессивным и безрассудным актом и частью серьезной эскалации со стороны России, а также угрозой безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру.
Она отметила, что это серьезное нарушение европейского воздушного пространства "лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину и ее народ в защите от России, а также в стремлении ко всеобъемлющему, справедливому и прочному миру".
"Мы в дальнейшем будем повышать цену для Москвы, существенно усиливая санкции против России и ее союзников. Мы также будем работать с международными партнерами для давления на Россию с целью прекращения этой войны", - говорится в заявлении Каллас.
Она добавила, что ЕС выражает полную солидарность с Республикой Польша, продолжает оказывать ей необходимую поддержку для защиты восточной границы и находится в постоянном тесном контакте с польскими властями.
В ночь на 10 сентября российские террористы выпустили около 20 ударных дронов по территории Польши. Цели заходили через Украину и Беларусь. Польская ПВО сбила лишь 4 из них.
Кроме того, в Польше были найдены обломки неизвестной ракеты и семи российских дронов, предварительно "Гербера".
В России заявили, что залет ударных дронов в Польшу не планировали и не объяснили, как эти беспилотники оказались в воздушном пространстве страны.
В МИД Литвы предупредили о риске эскалации, что спровоцирует начало боевых действий между странами НАТО и Россией.