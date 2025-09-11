UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Дронова атака на Польщу: ЄС анонсував посилення санкцій проти Росії

Фото: висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Європейський Союз засудив умисне порушення повітряного простору Польщі російськими дронами та пообіцяв активніше підтримувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Високої представниці ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Очільниця європейської дипломатії назвала цей агресивний і безрозсудний акт частиною серйозної ескалації з боку Росії й таким, що загрожує безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру.

Вона зазначила, що це серйозне порушення європейського повітряного простору "лише зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну та її народ у захисті від Росії, а також в прагненні до всеосяжного, справедливого і тривалого миру".

"Ми надалі будемо підвищувати ціну для Москви, суттєво посилюючи санкції проти Росії та її союзників. Ми також будемо працювати з міжнародними партнерами для тиску на Росію з метою припинення цієї війни", - йдеться у заяві Каллас.

Вона додала, що ЄС висловлює цілковиту солідарність із Республікою Польщею, продовжує надавати їй необхідну підтримку для захисту східного кордону та перебуває у постійному тісному контакті з польською владою.

Удар дронів РФ по Польщі

В ніч на 10 вересня російські терористи випустили близько 20 ударних дронів по території Польщі. Цілі заходили через Україну та Білорусь. Польська ППО збила лише 4 з них.

Крім того, в Польщі були знайдені уламки невідомої ракети та семи російських дронів, попередньо "Гербера".

У Росії заявили, що заліт ударних дронів у Польщу не планували і не пояснили, як ці безпілотники опинилися у повітряному просторі країни.

В МЗС Литви попередили про ризик ескалації, що спровокує початок бойових дій між країнами НАТО та Росією.

