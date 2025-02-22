В Киевской области из-за атаки БПЛА погиб человек и произошел пожар

В Бориспольском районе Киевской области в результате российской воздушной атаки с применением беспилотников погиб человек. Также произошел пожар на складском помещении, были повреждены здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашникова .

"В результате вражеской атаки БпЛА в Бориспольском районе на железнодорожном переезде погиб 60-летний мужчина. Смерть наступила до прибытия медиков", - рассказал чиновник.

Также глава ОГА проинформировал, что в результате вражеского воздушного удара в Бориспольском районе "горит складское помещение, ликвидация пожара продолжается".

"Повреждены окна жилой многоэтажки и учебного заведения, расположенных рядом", - говорится в заявлении руководителя администрации.

Он добавил, что больше информации о последствиях будет сообщено позже.

"Воздушная тревога продолжается! Просим всех оставаться в укрытиях, пока опасность не минует", - призвал глава ОГА.

Обновлено: погиб железнодорожник

В Укрзализныце рассказали, что из-за падения БПЛА погиб дежурный по переезду в Бориспольском районе. Это произошло, когда мужчина был на своем рабочем месте.

"Искренне сочувствуем семье и обязательно поддержим ее", - говорится в заявлении УЗ.

Также отмечается, что движение поездов на участке разрешено с пониженной скоростью, и поезда курсируют по расписанию.

Атака "Шахедов"

Напомним, минувшей ночью на фоне дроновой атаки в Киеве были слышны взрывы, в столице продолжалась работа ПВО. Также сообщалось, что вечером 21 февраля в Киеве и ряде регионов была объявлена воздушная тревога из-за угрозы дроновых ударов.

Кроме того, вчера вечером в Киеве началась работа сил и средств противовоздушной обороны из-за удара беспилотников. ПВО работала в разных районах столицы.