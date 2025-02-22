В Киеве фиксируют падение обломков БПЛА, возник пожар и разрушения

В Киеве упали обломки российского ударного дрона. На месте прилета вспыхнул пожар и зафиксированы разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы городского головы Киева Виталия Кличко и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

В то же время, Тимур Ткаченко сообщил, что в Соломенском районе в результате падения обломков загорелись деревья и повреждены окна дома рядом.

В результате прилета вспыхнул пожар на территории частной застройки и есть разрушения. На месте инцидента работают спасатели.

По словам Кличко, обломки дрона упали в Соломенском районе столицы.

Российская дроновая атака

С вечера 21 февраля российские захватчики снова масштабно атакуют Украину беспилотниками типа "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

В Киеве воздушная тревога была объявлена в 21:38. Около 23:30 в городе были слышны мощные взрывы из-за работы ПВО.

Добавим, что в Киевской области в результате падения обломков "Шахеда" погиб человек и возникл ряд пожаров.

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