В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы дронов
В Киеве и ряде регионов объявлена тревога вечером 21 февраля. Причиной стала угроза дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.
"Вблизи Киева вражеские БпЛА. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!" - написал Ткаченко.
Тревога в Украине
Сейчас тревога, кроме Киева, объявлена в ряде областей - Донецкой, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Кировоградской.
Как отметили в Воздушных силах, дроны фиксируются по следующим направлениям:
- БпЛА на севере Сумщины в направлении Черниговщины, курс юго-западный;
- БпЛА на юге и востоке Сумщины в направлении Полтавщины, курс юго-западный;
- БпЛА на востоке Черниговщины в направлении Киевщины, курс юго-западный;
- БпЛА на Харьковщине в направлении Полтавщины, курс западный;
- БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс западный, вектором движения на Кривой Рог.
Обстрел РФ по Украине
Российские войска каждую ночь обстреливают Украину. Часто они используют моноатаки, запуская по Украине дроны. Часто беспилотники начинают лететь уже с вечера.
В частности в ночь на 21 февраля в Киеве были слышны взрывы, а ПВО сбивала российские беспилотники.
Как стало известно позже, РФ выпустила по Украине 160 дронов. Также враг атаковал баллистическими ракетами Одесскую область.
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