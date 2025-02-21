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Атака "Шахедов": в Киеве работает ПВО

Киев, Пятница 21 февраля 2025 23:25
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Атака "Шахедов": в Киеве работает ПВО Фото: в Киеве продолжается работа ПВО на фоне атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве сегодня вечером, 21 февраля, началась работа сил и средств противовоздушной обороны. Это происходит на фоне вражеской атаки с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО", - написал Киевский городской голова в своем Telegram-канале.

Также он призвал жителей столицы находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Добавим, ранее в Воздушных силах ВСУ информировали о фиксации, в частности, ударных БПЛА противника на востоке и северо-востоке Киевской области, которые двигались западным курсом.

Российские воздушные атаки

Напомним, российские захватчики практически каждую ночь обстреливают Украину. Часто они используют моноатаки, запуская по Украине дроны. Часто беспилотники начинают лететь уже с вечера.

В частности в ночь на 21 февраля в Киеве были слышны взрывы, а ПВО сбивала российские беспилотники. Как стало известно позже, РФ выпустила по Украине 160 дронов. Также враг атаковал баллистическими ракетами Одесскую область.

Также сообщалось, что вечером 21 февраля в Киеве и ряде регионов была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы дроновых атак.

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Киев ПВО Атака дронов
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