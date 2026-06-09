В Крыму пустеют полки: магазины ограничивают продажу сахара, круп и муки

В оккупированном Крыму все чаще фиксируют дефицит продуктов питания. С полок магазинов исчезают сахар, крупы, мука, соль и макаронные изделия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Несмотря на очевидные проблемы, оккупационная администрация избегает каких-либо публичных объяснений и продолжает делать вид стабильности.

Проблема имеет несколько составляющих. Во-первых, рост спроса из-за значительного количества завезенных Россией мигрантов и военных. Во-вторых - серьезные логистические трудности:

Местные жители сообщают о пустых полках в магазинах. Часть торговых сетей уже ввела ограничения на продажу товаров в одни руки - это лишь усиливает панические настроения среди населения.

Россия уже признала "временные сложности" с поставками топлива на юге страны и в оккупированном Крыму из-за ударов украинских дронов и создала отдельный отраслевой штаб для преодоления ситуации.

В оккупированном Крыму из-за регулярных ударов по нефтебазам ввели жесткие ограничения и талоны на бензин. 7 июня силы обороны поразили две крупнейшие нефтебазы полуострова и объект ФСБ.