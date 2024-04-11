Дроны не могут полностью компенсировать дефицит боеприпасов на фронте, - ISW

Эффективное использование украинскими военными беспилотников на поле боя не может полностью компенсировать дефицит критически важных боеприпасов на всем театре боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Эксперты ссылаются на интервью президента Владимира Зеленского немецкому изданию Bild, в котором он заявил, что Украина успешно производит беспилотники, но они не могут заменить системы противовоздушной обороны, дальнобойные ракетные системы и артиллерию.

В отчете также отмечается, что несмотря на нехватку боеприпасов, украинским войскам удалось частично отразить растущий темп российских механизированных атак в последние недели. Способность Украины отражать механизированные атаки с помощью беспилотников, является частичным смягчением ситуации, однако постоянная нехватка артиллерии лишает украинские войска возможности уничтожать бронетехнику быстро и в больших количествах.

"ISW продолжает оценивать, что задержки с западной военной помощью, заставляют украинских военнослужащих накапливать материально-технические средства, и украинские войска вынуждены принимать сложные решения о приоритетности определенных аспектов обороны ценой человеческих жизней и потерянных территорий, а также ценой противостояния инициативе по ограничению российского военного потенциала или планирования будущих контрнаступательных операций", - говорится в отчете Института изучения войны.