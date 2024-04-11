Дроны не могут полностью компенсировать дефицит боеприпасов на фронте, - ISW
Эффективное использование украинскими военными беспилотников на поле боя не может полностью компенсировать дефицит критически важных боеприпасов на всем театре боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Эксперты ссылаются на интервью президента Владимира Зеленского немецкому изданию Bild, в котором он заявил, что Украина успешно производит беспилотники, но они не могут заменить системы противовоздушной обороны, дальнобойные ракетные системы и артиллерию.
В отчете также отмечается, что несмотря на нехватку боеприпасов, украинским войскам удалось частично отразить растущий темп российских механизированных атак в последние недели. Способность Украины отражать механизированные атаки с помощью беспилотников, является частичным смягчением ситуации, однако постоянная нехватка артиллерии лишает украинские войска возможности уничтожать бронетехнику быстро и в больших количествах.
"ISW продолжает оценивать, что задержки с западной военной помощью, заставляют украинских военнослужащих накапливать материально-технические средства, и украинские войска вынуждены принимать сложные решения о приоритетности определенных аспектов обороны ценой человеческих жизней и потерянных территорий, а также ценой противостояния инициативе по ограничению российского военного потенциала или планирования будущих контрнаступательных операций", - говорится в отчете Института изучения войны.
Проблемы с вооружением для Украины
В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти ЗРК Patriot кардинально повлияла бы на ситуацию в войне с Россией.
Министерство иностранных дел Украины нашло сто свободных систем ПВО Patriot по миру, которые можно передать ВСУ, но сейчас страна сосредотачивается только на семи. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС не готов передать Украине даже эти семь систем.
Тем временем генерал Кристофер Каволи отметил, что в течение нескольких недель Россия может превосходить Украину в 10 к 1 по количеству артиллерийских снарядов.
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