Украина нашла 100 свободных Patriot в мире, но сначала хочет получить 7, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины нашло сто свободных систем противовоздушной обороны Patriot по миру. Однако сейчас Украина сосредотачивается только на семи.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Министр сообщил, что его команда идентифицировала более 100 доступных Patriot. Он сообщил, что некоторые соседние страны имеют более одной системы, которые в настоящее время охраняют порт или аэродром.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что Украине нужно 25 Patriot, чтобы создать полный воздушный щит над Украиной, но Кулеба подчеркнул, что для начала можно сосредоточиться на получении семи, но как можно скорее. Первые 7 систем ПВО, по словам министра, смогут охватить оборону крупнейших городов Украины.

Поскольку американский пакет в размере 60 миллиардов долларов застопорился, Кулеба сказал, что Киев определил еще четыре страны в Европе и Азии, имеющих Patriot, которые могут быть немедленно переданы Украине.

Однако министр продолжает агитировать американцев, чтобы они также прислали системы противовоздушной обороны Украине.

Кулеба также предложил странам одолжить Patriot Украине, пообещав вернуть батареи, как только потребуется.