Дрони не здатні повністю компенсувати дефіцит боєприпасів на фронті, - ISW

Ефективне використання українськими військовими безпілотників на полі бою не може повністю компенсувати дефіцит критично важливих боєприпасів на всьому театрі бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти посилаються на інтерв'ю президента Володимира Зеленського німецькому виданню Bild, в якому він заявив, що Україна успішно виробляє безпілотники, але вони не можуть замінити системи протиповітряної оборони, далекобійні ракетні системи й артилерію.

У звіті також зазначається, що попри брак боєприпасів, українським військам вдалося частково відбити зростаючий темп російських механізованих атак впродовж останніх тижнів. Здатність України відбивати механізовані атаки за допомогою безпілотників, є частковим пом'якшенням ситуації, але постійний брак артилерії, позбавляє українські війська можливості знищувати бронетехніку швидко та у великих кількостях.

"ISW продовжує оцінювати, що затримки з західною військовою допомогою, змушують українських військовослужбовців накопичувати матеріально-технічні засоби, і що українські війська змушені приймати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони ціною людських життів і втрачених територій, а також ціною протистояння ініціативі щодо обмеження російського військового потенціалу або планування майбутніх контрнаступальних операцій", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.