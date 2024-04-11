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Дрони не здатні повністю компенсувати дефіцит боєприпасів на фронті, - ISW

Четвер 11 квітня 2024 04:45
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Дрони не здатні повністю компенсувати дефіцит боєприпасів на фронті, - ISW Фото: використання ЗСУ лише дронів не здатне переломити ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ефективне використання українськими військовими безпілотників на полі бою не може повністю компенсувати дефіцит критично важливих боєприпасів на всьому театрі бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти посилаються на інтерв'ю президента Володимира Зеленського німецькому виданню Bild, в якому він заявив, що Україна успішно виробляє безпілотники, але вони не можуть замінити системи протиповітряної оборони, далекобійні ракетні системи й артилерію.

У звіті також зазначається, що попри брак боєприпасів, українським військам вдалося частково відбити зростаючий темп російських механізованих атак впродовж останніх тижнів. Здатність України відбивати механізовані атаки за допомогою безпілотників, є частковим пом'якшенням ситуації, але постійний брак артилерії, позбавляє українські війська можливості знищувати бронетехніку швидко та у великих кількостях.

"ISW продовжує оцінювати, що затримки з західною військовою допомогою, змушують українських військовослужбовців накопичувати матеріально-технічні засоби, і що українські війська змушені приймати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони ціною людських життів і втрачених територій, а також ціною протистояння ініціативі щодо обмеження російського військового потенціалу або планування майбутніх контрнаступальних операцій", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Проблеми з озброєнням для України

Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти ЗРК Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.

Міністерство закордонних справ України знайшло сто вільних систем ППО Patriot по світу, які можна передати ЗСУ, але зараз країна зосереджується лише на семи. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС не готовий передати Україні навіть ці сім систем.

Тим часом генерал Крістофер Каволі зазначив, що впродовж декількох тижнів Росія може переважати Україну в 10 до 1 за кількістю артилерійських снарядів.

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