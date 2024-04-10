Генерал США - Конгрессу: через пару недель Россия будет опережать Украину в артиллерии 10 к 1

В течение нескольких недель Россия может преобладать Украину в 10 к 1 по количеству артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерала Кристофера Каволи, которое цитирует издание The Washington Post.

Каволи предупредил Конгресс, что война в Украине достигла решающего момента, когда Россия "в течение нескольких недель" может достичь преимущества в 10 к 1 по количеству артиллерийских снарядов, если Соединенные Штаты не одобрят дополнительную военную поддержку правительства в Киеве.

"Серьезность этого момента невозможно переоценить", - сказал генерал.

По его словам, без дополнительной поддержки США в Украине закончатся артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны.

"Сторона, которая не может стрелять в ответ, проигрывает", - добавил Каволи.