Дроны СБУ уничтожили 4 пусковые установки С-400 и два радара в Новороссийске, - источники

Спутниковые снимки подтверждают, что было успешно уничтожено четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Они располагались на территории воинской части кубанского краснознаменного полка.

Также враг недосчитался двух важных радаров - раннего обнаружения 96Н6 ("Cheese Board") и радара целеуказания 92Н6 ("Grave Stone").

Всего на территории воинской части размещалось ориентировочно 12 единиц пусковых установок ЗРК С-400 "Триумф". Есть высокая вероятность, что в результате атаки они также получили повреждения.

Эту операцию СБУ провели при поддержке Сил безопасности и обороны, а именно - ГУР МОУ, ССО ВСУ и Госпогранслужбы.

"СБУ продолжает методическую работу по уничтожению систем ПВО противника, которые защищают важные военные, инфраструктурные и логистические объекты врага. Каждая такая уничтоженная система - это дыра в обороне, которой точно воспользуются украинские беспилотники и ракеты", - сообщил информированный источник.