Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Транснефть" приостановила подачу нефти в порт Новороссийска, - Reuters

Фото: "Транснефть" приостановила подачу нефти в порт Новороссийска (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

В Новороссийске остановили экспорт нефти после ночной атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Два источника издания в энергетической отрасли сообщили, что "Транснефть" приостановила подачу нефти в порт. В компании ситуацию не комментируют.

Местные власти ранее заявили, что беспилотники повредили пришвартованное судно, жилые дома и нефтебазу.

Порт Новороссийск является одним из ключевых маршрутов российского нефтяного экспорта, поэтому инцидент может повлиять на логистику поставок.

Атаки на Новороссийск

Россия перебросила в Новороссийск 14 своих кораблей после удара по штабу Черноморского флота в Севастополе осенью 2023 года.

Город и в дальнейшем регулярно становится мишенью для неустановленных дронов. Под атаки попадают портовая инфраструктура, нефтеперерабатывающий завод, терминал по перевалке нефти и объекты энергетики.

24 сентября в Новороссийске снова прогремели взрывы. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что центр города якобы подвергся масштабному удару беспилотников.

Оккупационные власти также сообщали о повреждении офиса Каспийского трубопроводного консорциума.

Ранее РБК-Украина информировало, что в Черном море вблизи Новороссийска украинские силы обнаружили и вывели из строя один из кораблей российского Черноморского флота.

В районе Новороссийска ночью 14 ноября зафиксировали очередную атаку дронов, после которой вспыхнул пожар на нефтяном терминале "Шесхарис" возле порта. В соцсетях также появились предположения о возможном поражении позиции российской ПВО С-300/400.

