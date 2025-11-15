Дрони СБУ знищили 4 пускові установки С-400 та два радари у Новоросійську, - джерела

Атака на Новоросійськ

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада СБУ та Сили безпеки оборони України атакували Новоросійськ. Крім вищезазначеного, було проведено спецоперацію з ураження російського порту "Новоросійськ", через який Кремль експортує нафту і газ.

Вже вранці в ЗМІ з'явилася інформація, що атака дронами зупинила експорт нафти. Зокрема, два джерела Reuters розповіли, що "Трансфнефть" призупинила подачу нафти в порт.

Ще через деякий час агентство написало, що удар по Новоросійському порту зупинив 2% світових поставок нафти. Крім цього, він призвів до зростання світових цін.

Також відомо, що після атаки в Новоросійську ввели режим надзвичайної ситуації. РосЗМІ писали про пожежу не тільки в порту, але і на НПЗ.