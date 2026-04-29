Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине

Пылают почти все резервуары: дроны СБУ подожгли нефтестанцию возле Перми (видео)

13:03 29.04.2026 Ср
2 мин
В СБУ раскрыли важность нефтяного хаба возле Перми, который поразили дроны
aimg Константин Широкун
Фото: дроны СБУ поразили стратегический нефтяной хаб возле Перми (росСМИ)

Служба безопасности Украины поразила стратегическую нефтеперекачивающую станцию возле российского города Пермь более чем в 1500 километрах от Украины.

"Этой ночью специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ отработали по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь", которая расположена более чем в 1500 километрах от границы с Украиной", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что данная станция принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной системы РФ. Через станцию нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе и на Пермский НПЗ.

Известно, что в результате атаки дронов СБУ на нефтеперекачивающей станции возник масштабный пожар. По предварительной информации, горят почти все резервуары для хранения нефти.

"СБУ системно уменьшает экспортный потенциал РФ и подрывает ее экономическую основу, из которой финансируется война против Украины. Поражение нефтелогистики создает дефицит ресурсов, нарушает цепи поставок топлива для армии", - отметил и.о. Председателя СБУ Евгений Хмара.

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ

Напомним, утром 29 апреля беспилотники атаковали сразу два российских города - Орск и Пермь.

Под ударами оказались нефтеперерабатывающий завод и объект нефтепроводной компании. Орск расположен на расстоянии более 1400 км от границы с Украиной.

Также украинские беспилотники в третий раз за две недели - 16, 20 и 28 апреля - нанесли удары по нефтетерминалу в Туапсе в Краснодарском крае РФ.

Масштабный пожар охватил новые резервуары, а местные власти были вынуждены объявить эвакуацию.

Глава Кремля Владимир Путин впервые отреагировал на серию ударов Украины по НПЗ в Туапсе. Он назвал их "террористическими", но масштабной угрозы вроде бы нет.

Служба безопасности УкраиныПермьВторжение России в УкраинуДрони