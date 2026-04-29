Палають майже всі резервуари: дрони СБУ підпалили нафтостанцію біля Пермі (відео)

"Цієї ночі фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛПДС) "Перм", яка розташована за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною", - повідомили у СБУ.

Зазначається, що дана станція належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Відомо, що внаслідок атаки дронів СБУ на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, горять майже всі резервуари для зберігання нафти.

"СБУ системно зменшує експортний потенціал РФ та підриває її економічну основу, з якої фінансується війна проти України. Ураження нафтологістики створює дефіцит ресурсів, порушує ланцюги постачання пального для армії", - зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

Удари по нафтовій інфраструктурі РФ

Нагадаємо, вранці 29 квітня безпілотники атакували одразу два російських міста - Орськ та Перм.

Під ударами опинилися нафтопереробний завод та об'єкт нафтопровідної компанії. Орськ розташований на відстані понад 1400 км від кордону з Україною.