ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Много взрывов и пожар: дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ

08:38 12.03.2026 Чт
2 мин
Площадь пожара составляет 150 квадратных метров
aimg Ірина Глухова
Много взрывов и пожар: дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ Фото иллюстративное: дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ (росСМИ)

В ночь на 12 марта беспилотники атаковали нефтебазу в Тихорецком районе Краснодарского края России. Очевидцы слышали много взрывов, на объекте вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

Читайте также: Дроны атаковали станцию перекачки нефти в Краснодарском крае РФ: вспыхнул пожар

В российском оперативном штабе традиционно объяснили возгорание на территории нефтебазы "падением обломков БпЛА".

По данным оперштаба, площадь пожара достигла 150 кв. м, а пострадавших нет. Сейчас огонь пытаются локализовать 83 спасателя с помощью 26 единиц специальной техники, в том числе силами ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщает Аѕтга , ночью жители Тихорецка сообщили о многих взрывах, после чего в городе начался пожар. На обнародованных видео видно густой дым и открытое пламя на территории нефтебазы.

Аѕтга, проанализировав видео с места происшествия, пришла к выводу, что загорелись резервуары с топливом, которые относятся к перевалочному пункту ООО "Тихорецк-Нафта".

"На кадрах видно два очага возгорания: открытое пламя перед большим резервуаром, который, вероятно, также начинает гореть, а на заднем плане поднимается густой дым - вероятно, там горят другие резервуары с топливом", - пишет паблик.

По информации Astra, Тихорецкий нефтяной узел - один из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге России.

Он расположен в Краснодарском крае и управляется компанией ООО "Тихорецк-Нафта", входящей в структуру "Транснефти". Объект является крупной нефтебазой и перевалочным терминалом.

Сначала сообщалось, что горит объект компании "Тихорецк-Нафта", однако впоследствии уточнили, что речь идет об одном нефтяном промышленном кластере, в который входят несколько предприятий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Нафта Война в Украине Война России против Украины
Новости
Украина рискует столкнуться с дефицитом ракет ПВО для Patriot: что случилось
Украина рискует столкнуться с дефицитом ракет ПВО для Patriot: что случилось
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко