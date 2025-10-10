ua en ru
Дроны СБУ разнесли российскую технику с оккупантами на ВОТ (видео)

Пятница 10 октября 2025 14:04
UA EN RU
Дроны СБУ разнесли российскую технику с оккупантами на ВОТ (видео) Фото иллюстративное: дроны СБУ разнесли российскую технику с оккупантами на ВОТ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

СБУ с помощью дронов нанесла серии ударов по местам базирования российской техники и личного состава на временно оккупированной территории. Видео показали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В ведомстве рассказали, что отработали по целям противника на оккупированных территориях операторы ударных дронов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

"Наши бойцы поразили места сосредоточения техники и живой силы врага", - говорится в сообщении.

Атаки выполнили беспилотники "FP-2" с боевой частью массой 105 кг - именно эти дроны, как отмечают в СБУ, обеспечили "яркие ночные фейерверки" над позициями оккупантов.

В ведомстве добавили, что СБУ продолжает наносить удары по силам противника "всеми доступными средствами" и отметили, что за каждое преступление россияне понесут справедливое возмездие.

Дроны атакуют РФ

Напомним, 3 октября дальнобойные беспилотники СБУ поразили один из ведущих российских НПЗ. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе", который расположен в 1400 км от границы Украины.

Уже в понедельник, 6 октября, два беспилотника атаковали Тюменский НПЗ в России. В результате удара повреждена ректификационная колонна и часть системы водоснабжения.

В ночь на 9 октября украинские дроны нанесли удары по стратегическим объектам в Волгоградской области РФ - Коробковскому газоперерабатывающему заводу и линейно-производственной диспетчерской станции "Ефимовка".

