Дроны СБУ разнесли российскую технику с оккупантами на ВОТ (видео)

СБУ с помощью дронов нанесла серии ударов по местам базирования российской техники и личного состава на временно оккупированной территории. Видео показали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

В ведомстве рассказали, что отработали по целям противника на оккупированных территориях операторы ударных дронов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

"Наши бойцы поразили места сосредоточения техники и живой силы врага", - говорится в сообщении.

Атаки выполнили беспилотники "FP-2" с боевой частью массой 105 кг - именно эти дроны, как отмечают в СБУ, обеспечили "яркие ночные фейерверки" над позициями оккупантов.

В ведомстве добавили, что СБУ продолжает наносить удары по силам противника "всеми доступными средствами" и отметили, что за каждое преступление россияне понесут справедливое возмездие.