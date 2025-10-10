Дрони СБУ рознесли російську техніку з окупантами на ТОТ (відео)

СБУ за допомогою дронів завдала серії ударів по місцях базування російської техніки та особового складу на тимчасово окупованій території. Відео показали в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

У відомстві розповіли, що відпрацювали по цілях противника на окупованих територіях оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

"Наші бійці уразили місця зосередження техніки та живої сили ворога", - йдеться у повідомленні.

Атаки виконали безпілотники "FP-2" з бойовою частиною масою 105 кг - саме ці дрони, як наголошують у СБУ, забезпечили "яскраві нічні феєрверки" над позиціями окупантів.

У відомстві додали, що СБУ продовжує завдавати ударів по силах противника "усіма доступними засобами" та наголосили, що за кожен злочин росіяни понесуть справедливу відплату.