В Румынии уже в третий раз за два дня нашли обломки беспилотника

В уезде Тулча между населенными пунктами Лункавица и Векерень обнаружили обломки беспилотника. Сейчас территорию охраняют, а на месте работают специалисты для проведения экспертизы.

Детали инцидента "В воскресенье, 26 апреля, Министерство национальной обороны получило информацию о наличии обломков беспилотника", - отмечается в сообщении. По данным военных, после получения информации об обнаружении обломков дронов, периметр был немедленно взят под охрану сотрудниками МВД Румынии. Совместная группа, в состав которой входят специалисты Минобороны и Румынской разведывательной службы, выехала на место для расследования и забора частей БПЛА. Дело для дальнейшего расследования передали в прокуратуру при Апелляционном суде Констанцы.