РФ атаковала Украину дронами и ракетами, более 10 прилетов: как отработала ПВО

В ночь на 6 мая Россия атаковала Украину 108 ударными дронами и ракетами различных типов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С вечера до утра россияне атаковали 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области, 1 управляемой авиационной ракетой Х-31 из воздушного пространства Курской области, а также 108 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Миллерово - РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов "Пародия" на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 2 баллистических ракет, 1 управляемой авиационной ракеты и 9 ударных беспилотников на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.