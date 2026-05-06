Главная » Новости » Война в Украине

РФ атаковала Украину дронами и ракетами, более 10 прилетов: как отработала ПВО

08:24 06.05.2026 Ср
Вражеские цели летели с семи направлений
aimg Татьяна Степанова
РФ атаковала Украину дронами и ракетами, более 10 прилетов: как отработала ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 89 российских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В ночь на 6 мая Россия атаковала Украину 108 ударными дронами и ракетами различных типов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С вечера до утра россияне атаковали 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области, 1 управляемой авиационной ракетой Х-31 из воздушного пространства Курской области, а также 108 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Миллерово - РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов "Пародия" на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 2 баллистических ракет, 1 управляемой авиационной ракеты и 9 ударных беспилотников на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, утром 6 мая российские войска атаковали несколько городов Украины, чем нарушили режим "тишины", который предложил и объявил президент Владимир Зеленский.

Сразу после начала перемирия в Днепре прогремел взрыв, но фиксация вражеских целей была минимальна.

Под утро враг активизировал атаки, военные фиксировали дроны и пуски КАБов.

Также под ударом, где уже известно о последствиях - были Харьков и Запорожье.

В частности, в Харькове повреждены дома и пострадавшие. В Запорожье атакован объект промышленной инфраструктуры

Россия нарушила режим "тишины": что известно об атаке на Харьков, Запорожье и не только
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
