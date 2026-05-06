Сибига о нарушении РФ режима "тишины": Путина волнуют парады, а не человеческие жизни

09:53 06.05.2026 Ср
2 мин
Глава МИД призвал усилить давление на российский режим
aimg Татьяна Степанова
Сибига о нарушении РФ режима "тишины": Путина волнуют парады, а не человеческие жизни Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной в полночь с 5 на 6 мая. Ее фейковые призывы к перемирию на 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х.

Сибига отметил, что россияне атаковали Украину 108 беспилотниками и 3 ракетами в течение всей ночи, включая утренние удары по Харькову и Запорожью.

Таким образом Москва в очередной раз игнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, поддержанный другими государствами и международными организациями.

"Это свидетельствует о том, что Россия отвергает мир, а ее фейковые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. Путина волнуют только военные парады, а не человеческие жизни", - подчеркнул министр.

По словам Сибиги, такая позиция требует усиленного давления на российский режим, включая новые раунды санкций, изоляцию, привлечение к ответственности за российские преступления и расширение поддержки Украины во всех сферах.

Перемирие Украины и России

Напомним, на днях министерство обороны России заявило о приказе российского диктатора Владимира Путина о перемирии с Украиной 8-9 мая в честь "дня победы".

Москва пошла на такой шаг без согласования с Киевом. Отдельно РФ пригрозила, что если празднование сорвут атаками, по центру украинской столицы "будет нанесен массированный ракетный удар".

В ответ на такую инициативу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины с Россией с 00:00 6 мая.

По его словам, украинские военные будут действовать зеркально.

Однако ночью и утром 6 мая россияне атаковали несколько городов Украины, чем нарушили режим "тишины".

Россия нарушила режим "тишины": что известно об атаке на Харьков, Запорожье и не только
Россия нарушила режим "тишины": что известно об атаке на Харьков, Запорожье и не только
Аналитика
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет