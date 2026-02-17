ua en ru
Дроны пролетели 1600 км. СБУ атаковала крупный химзавод в Пермском крае, - источники

Пермский край, Вторник 17 февраля 2026 15:56
UA EN RU
Дроны пролетели 1600 км. СБУ атаковала крупный химзавод в Пермском крае, - источники Иллюстративное фото: в России были "прилеты" по химзаводу в Пермском крае (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Иван Носальский

Украинские защитники из СБУ атаковали беспилотниками российский химзавод "Метафракс Кемикалс". Он находится в более чем 1600 километрах от украинской границы.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Читайте также: СБУ ударила по нефтяному терминалу в Тамани: почему это важно

Как отметили собеседники, российский завод в Пермском крае атаковали беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ. "Метафракс Кемикалс" - это один из самых крупных производителей метанола в России и Европе.

Кроме метанола, там также производят уротропин, карбамид и пентаэритрит. Эти химкомпоненты необходимы для производства взрывчатки и других материалов военного назначения. Завод находится под международными санкциями.

В сети во время атаки сообщали о как минимум шести взрывах на территории завода. Сотрудников предприятия эвакуировали. Источники в СБУ отмечают, что по предварительным данным, была поражена установка производства метанола.

"СБУ продолжает системно работать по предприятиям, которые снабжают российский ВПК сырьем и компонентами для производства вооружения. Поражение таких объектов снижает темпы производства боеприпасов, затрудняет поставки ресурсов для армии и оказывает непосредственное влияние на снижение интенсивности боевых действий против Украины", - сказал собеседник в СБУ.

Слухи об ударе по химзаводу

Напомним, ранее информацию об ударе по химзаводу в Пермском крае распространило издание Astra.

Оно сообщало, что под удар попал атаковали химический завод "Метафракс" в городе Губаха Пермского края (РФ).

По данным очевидцев, на территории предприятия зафиксировано от четырех до шести попаданий, что повлекло за собой масштабный пожар, которому предшествовала серия взрывов.

