Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони пролетіли 1600 км. СБУ атакувала великий хімзавод у Пермському краї, - джерела

Пермський край, Вівторок 17 лютого 2026 15:56
Дрони пролетіли 1600 км. СБУ атакувала великий хімзавод у Пермському краї, - джерела Ілюстративне фото: у Росії були "прильоти" по хімзаводу в Пермському краї (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Іван Носальський

Українські захисники з СБУ атакували безпілотниками російський хімзавод "Метафракс Кемікалс". Він розташований за понад 1600 кілометрів від українського кордону.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

Як зазначили співрозмовники, російський завод у Пермському краї атакували безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ. "Метафракс Кемікалс" - це один із найбільших виробників метанолу в Росії та Європі.

Крім метанолу, там також виробляють уротропін, карбамід і пентаеритрит. Ці хімкомпоненти необхідні для виробництва вибухівки та інших матеріалів військового призначення. Завод перебуває під міжнародними санкціями.

У мережі під час атаки повідомляли про щонайменше шість вибухів на території заводу. Співробітників підприємства евакуювали. Джерела в СБУ зазначають, що за попередніми даними, було уражено установку виробництва метанолу.

"СБУ продовжує системно працювати по підприємствах, які постачають російський ВПК сировиною і компонентами для виробництва озброєння. Ураження таких об'єктів знижує темпи виробництва боєприпасів, ускладнює постачання ресурсів для армії та безпосередньо впливає на зниження інтенсивності бойових дій проти України", - сказав співрозмовник у СБУ.

Чутки про удар по хімзаводу

Нагадаємо, раніше інформацію про удар по хімзаводу в Пермському краї поширило видання Astra.

Воно повідомляло, що під удар потрапив атакований хімічний завод "Метафракс" у місті Губаха Пермського краю (РФ).

За даними очевидців, на території підприємства зафіксовано від чотирьох до шести влучень, що спричинило масштабну пожежу, якій передувала серія вибухів.

