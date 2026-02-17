Дрони пролетіли 1600 км. СБУ атакувала великий хімзавод у Пермському краї, - джерела

Українські захисники з СБУ атакували безпілотниками російський хімзавод "Метафракс Кемікалс". Він розташований за понад 1600 кілометрів від українського кордону.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

Як зазначили співрозмовники, російський завод у Пермському краї атакували безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ. "Метафракс Кемікалс" - це один із найбільших виробників метанолу в Росії та Європі.

Крім метанолу, там також виробляють уротропін, карбамід і пентаеритрит. Ці хімкомпоненти необхідні для виробництва вибухівки та інших матеріалів військового призначення. Завод перебуває під міжнародними санкціями.

У мережі під час атаки повідомляли про щонайменше шість вибухів на території заводу. Співробітників підприємства евакуювали. Джерела в СБУ зазначають, що за попередніми даними, було уражено установку виробництва метанолу.

"СБУ продовжує системно працювати по підприємствах, які постачають російський ВПК сировиною і компонентами для виробництва озброєння. Ураження таких об'єктів знижує темпи виробництва боєприпасів, ускладнює постачання ресурсів для армії та безпосередньо впливає на зниження інтенсивності бойових дій проти України", - сказав співрозмовник у СБУ.