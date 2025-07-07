ВСУ сами будут выбирать оружие: Минобороны запустило цифровой маркетплейс для фронта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Вместо ожидания в течение месяцев - поставки будут длиться всего несколько недель.

DOT-Chain Defence обеспечивает финансирование, логистику и прямую связь с производителями без лишней бюрократии.

По словам министра обороны Рустема Умерова, каждая воинская часть сможет самостоятельно выбирать оборудование, которое ей действительно нужно.

Средства уже направлены на обеспечение FPV-дронами через новую IT-систему Государственного оператора тыла. В будущем перечень доступных позиций расширят.

На первом этапе к пилоту привлекли 10 боевых бригад. Для этого Агентство оборонных закупок получило миллиард гривен.

Это своеобразный "маркетплейс оружия", который должен ускорить закупки и доставку дронов, средств РЭБ и роботизированных систем на фронт.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что потенциал оборонного производства Украины превышает 35 миллиардов долларов, но около 40% всего потенциала не имеет необходимого финансирования.

На фоне этого стало известно, что Министерство финансов Украины готовит комплексный проект изменений в закон о госбюджете, который предусматривает увеличение расходов на оборону, в том числе на производство оружия.

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