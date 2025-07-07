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ВСУ сами будут выбирать оружие: Минобороны запустило цифровой маркетплейс для фронта

Понедельник 07 июля 2025 09:44
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ВСУ сами будут выбирать оружие: Минобороны запустило цифровой маркетплейс для фронта Фото: Минобороны запустило цифровой маркетплейс для ВСУ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Минобороны Украины запустило новую цифровую систему поставки вооружения для ВСУ - DOT-Chain Defence.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Это своеобразный "маркетплейс оружия", который должен ускорить закупки и доставку дронов, средств РЭБ и роботизированных систем на фронт.

На первом этапе к пилоту привлекли 10 боевых бригад. Для этого Агентство оборонных закупок получило миллиард гривен.

Средства уже направлены на обеспечение FPV-дронами через новую IT-систему Государственного оператора тыла. В будущем перечень доступных позиций расширят.

По словам министра обороны Рустема Умерова, каждая воинская часть сможет самостоятельно выбирать оборудование, которое ей действительно нужно.

DOT-Chain Defence обеспечивает финансирование, логистику и прямую связь с производителями без лишней бюрократии.

Вместо ожидания в течение месяцев - поставки будут длиться всего несколько недель.

Система функционирует по прозрачным правилам:

  • Военные самостоятельно выбирают, заказывают и бронируют необходимые средства, оставляют отзывы и получают прямые ответы от поставщиков.
  • Производители имеют понятный канал коммуникации с армией.
  • Государство оперативно анализирует реальные потребности и принимает решения на основе данных.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что потенциал оборонного производства Украины превышает 35 миллиардов долларов, но около 40% всего потенциала не имеет необходимого финансирования.

На фоне этого стало известно, что Министерство финансов Украины готовит комплексный проект изменений в закон о госбюджете, который предусматривает увеличение расходов на оборону, в том числе на производство оружия.

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