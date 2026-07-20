Дроны начали принимать решения без человека: США показали новую систему РЭБ

Как работает автономная система РЕБ?

Новая разработка под названием Distributed Spectrum Collaboration and Operations (DiSCO) является устойчивой архитектурой для операций в электромагнитном спектре. Она объединяет различные системы РЭБ в единую распределенную сеть для выявления угроз и реагирования на них в режиме реального времени.

Полетные испытания прошли на базе беспилотного комплекса Green Wolf от L3Harris с установленным программным обеспечением Hivemind от Shield AI.

Этапы тестирования:

Беспилотник зафиксировал и проанализировал электромагнитные опасности на полигоне.

Данные об угрозах были переданы через сеть DiSCO.

Система Hivemind автономно перенаправила другие беспилотники через безопасную зону, скорректировав маршрут в реальном времени без вмешательства оператора.

Во время миссии также использовалась компактная программно-определяемая полезная нагрузка РЭБ под названием Deceptor, которая помогла распознать неизвестные источники излучения.

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Сокращение времени от обнаружения до принятия решения

Представители L3Harris и Shield AI отметили, что сочетание автономного принятия решений и передовых технологий управления спектром значительно сокращает цикл от обнаружения угрозы до принятия ответных действий.

Система создана на основе открытой архитектуры, позволяющей легко интегрировать ПО с разными платформами РЭБ и адаптировать его для высокоэффективного применения на тактическом уровне.

Значение для современных военных операций

В современных военных противостояниях радиоэлектронная борьба становится одним из важнейших частей. Войскам необходимо мгновенно обнаруживать и угнетать вражеские сигналы, сохраняя при этом собственные каналы связи.

Использование искусственного интеллекта в таких миссиях существенно снижает нагрузку на операторов и ускоряет реакцию в сложных условиях радиоэлектронного подавления.

Ожидается, что подобные технологии будут играть ключевую роль в разработке автономных систем РЭБ следующего поколения.