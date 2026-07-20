Дрони почали ухвалювати рішення без людини: США показали нову систему РЕБ

Як працює автономна система РЕБ?

Нова розробка під назвою Distributed Spectrum Collaboration and Operations (DiSCO) є стійкою архітектурою для операцій в електромагнітному спектрі. Вона об'єднує різноманітні системи РЕБ у єдину розподілену мережу для виявлення загроз і реагування на них у режимі реального часу.

Польотні випробування проходили на базі безпілотного комплексу Green Wolf від L3Harris із встановленим ПЗ Hivemind від Shield AI.

Етапи тестування:

Безпілотник зафіксував і проаналізував електромагнітні загрози на полігоні.

Дані про загрози були передані через мережу DiSCO.

Система Hivemind автономно перенаправила інші безпілотники через безпечну зону, скоригувавши маршрут у реальному часі без втручання оператора.

Під час місії також використовувалося компактне програмно-визначуване корисне навантаження РЕБ під назвою Deceptor, яке допомогло розпізнати невідомі джерела випромінювання.

Скорочення часу від виявлення до прийняття рішення

Представники L3Harris та Shield AI зауважили, що поєднання автономного прийняття рішень і передових технологій управління спектром значно скорочує цикл від виявлення загрози до ухвалення відповідних дій.

Система створена на основі відкритої архітектури, що дозволяє легко інтегрувати ПЗ з різними платформами РЕБ та адаптувати його для високоефективного застосування на тактичному рівні.

Значення для сучасних військових операцій

У сучасних військових конфліктах радіоелектронна боротьба стає одним із найважливіших елементів. Військам необхідно миттєво виявляти та пригнічувати ворожі сигнали, зберігаючи при цьому власні канали зв'язку.

Використання штучного інтелекту у таких місіях суттєво знижує навантаження на операторів і прискорює реакцію в складних умовах радіоелектронного подавлення.

Очікується, що подібні технології відіграватимуть ключову роль у розробці автономних систем РЕБ наступного покоління.