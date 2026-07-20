Дрони почали ухвалювати рішення без людини: США показали нову систему РЕБ

Американські компанії L3Harris Technologies та Shield AI успішно випробували ШІ-екосистему, в якій безпілотники самостійно виявляють і нейтралізують загрози в електромагнітному спектрі без участі людини.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на пресслужбу L3Harris.
Нова розробка під назвою Distributed Spectrum Collaboration and Operations (DiSCO) є стійкою архітектурою для операцій в електромагнітному спектрі. Вона об'єднує різноманітні системи РЕБ у єдину розподілену мережу для виявлення загроз і реагування на них у режимі реального часу.
Польотні випробування проходили на базі безпілотного комплексу Green Wolf від L3Harris із встановленим ПЗ Hivemind від Shield AI.
Етапи тестування:
Під час місії також використовувалося компактне програмно-визначуване корисне навантаження РЕБ під назвою Deceptor, яке допомогло розпізнати невідомі джерела випромінювання.
Представники L3Harris та Shield AI зауважили, що поєднання автономного прийняття рішень і передових технологій управління спектром значно скорочує цикл від виявлення загрози до ухвалення відповідних дій.
Система створена на основі відкритої архітектури, що дозволяє легко інтегрувати ПЗ з різними платформами РЕБ та адаптувати його для високоефективного застосування на тактичному рівні.
У сучасних військових конфліктах радіоелектронна боротьба стає одним із найважливіших елементів. Військам необхідно миттєво виявляти та пригнічувати ворожі сигнали, зберігаючи при цьому власні канали зв'язку.
Використання штучного інтелекту у таких місіях суттєво знижує навантаження на операторів і прискорює реакцію в складних умовах радіоелектронного подавлення.
Очікується, що подібні технології відіграватимуть ключову роль у розробці автономних систем РЕБ наступного покоління.