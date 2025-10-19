Дроны подразделения "Прайм" уничтожили позиции и технику оккупантов на севере Украины (видео)

Ситуация на фронте

Заметим, что на днях Силы обороны уничтожили реактивную систему БМ-30 "Смерч", из которой российские оккупанты в течение нескольких месяцев обстреливали Николаевскую область.

А уже вчера утром на Лиманском направлении украинские подразделения показали быструю и эффективную реакцию против врага. Благодаря слаженной работе "бомберов" и FPV-дронов, противник вынужден был оставить позиции.

Стоит напомнить и о том, что в целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили тысячу человек.