RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Дроны подразделения "Прайм" уничтожили позиции и технику оккупантов на севере Украины (видео)

Фото: военные уничтожили позиции и технику оккупантов на севере Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники показали работу дронов "Прайм". Благодаря успешной операции уничтожена техника и живая сила врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

На Северо-Слобожанском направлении операторы беспилотников подразделения РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда играют важную роль в сдерживании российских оккупационных войск, нанося противнику точные и разрушительные удары.

Как пояснили в ГПСУ, в результате успешной работы дронарями подразделения РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда выявлены и уничтожены средства связи врага, позиции, места укрытия и автомобильная техника противника.

Кроме этого, враг понес потери и в живой силе.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины", - добавили пограничники.

Ситуация на фронте

Заметим, что на днях Силы обороны уничтожили реактивную систему БМ-30 "Смерч", из которой российские оккупанты в течение нескольких месяцев обстреливали Николаевскую область.

А уже вчера утром на Лиманском направлении украинские подразделения показали быструю и эффективную реакцию против врага. Благодаря слаженной работе "бомберов" и FPV-дронов, противник вынужден был оставить позиции.

Стоит напомнить и о том, что в целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили тысячу человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныОккупанты