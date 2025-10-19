Дрони підрозділу "Прайм" знищили позиції та техніку окупантів на півночі України (відео)

Ситуація на фронті

Зауважимо, що днями Сили оборони знищили реактивну систему БМ-30 "Смерч", з якої російські окупанти протягом кількох місяців обстрілювали Миколаївщину.

А вже вчора зранку на Лиманському напрямку українські підрозділи показали швидку та ефективну реакцію проти ворога. Завдяки злагодженій роботі "бомберів" та FPV-дронів, противник змушений був залишити позиції.

Варто нагадати й про те, що загалом минулої доби втрати російських загарбників склали тисячу осіб.