UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Дрони підрозділу "Прайм" знищили позиції та техніку окупантів на півночі України (відео)

Фото: військові знищили позиції та техніку окупантів на півночі України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники показали роботу дронів “Прайм”. Завдяки успішній операції знищено техніку й живу силу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

На Північно-Слобожанському напрямку оператори безпілотників підрозділу РУБпАК "Прайм" 5 прикордонного загону відіграють важливу роль у стримуванні російських окупаційних військ, завдаючи противнику точних й руйнівних ударів.

Як пояснили в ДПСУ, у результаті успішної роботи дронарями підрозділу РУБпАК "Прайм" 5 прикордонного загону виявлено й знищено засоби зв’язку ворога, позиції, місця укриття та автомобільна техніка противника.

Окрім цього, ворог поніс втрати й в живій силі.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", - додали прикордонники.

Ситуація на фронті

Зауважимо, що днями Сили оборони знищили реактивну систему БМ-30 "Смерч", з якої російські окупанти протягом кількох місяців обстрілювали Миколаївщину.

А вже вчора зранку на Лиманському напрямку українські підрозділи показали швидку та ефективну реакцію проти ворога. Завдяки злагодженій роботі "бомберів" та FPV-дронів, противник змушений був залишити позиції.

Варто нагадати й про те, що загалом минулої доби втрати російських загарбників склали тисячу осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниОкупанти