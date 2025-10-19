ua en ru
Минус тысяча оккупантов: Генштаб ВСУ обновил статистику потерь врага на 19 октября

Украина, Воскресенье 19 октября 2025 08:00
Минус тысяча оккупантов: Генштаб ВСУ обновил статистику потерь врага на 19 октября
Автор: Никончук Анастасия

По состоянию на 19 октября ВСУ продолжают наносить ощутимые потери российской армии, зафиксирован рост уничтоженной техники и личного состава противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба Украины в сети Telegram.

Украинские военные продолжают наносить противнику ощутимые потери. Генштаб обновил данные о ликвидированном личном составе, технике и вооружении РФ за последние сутки, 19 октября.

Согласно данным Генерального штаба ЗСУ, по состоянию на 19 октября зафиксированы следующие потери российской армии за последние сутки и с начала полномасштабного вторжения:

  • Личный состав: ~1 130 180 (+1000 за сутки)

  • Танки: 11 268 (+1)

  • Боевые бронированные машины: 23 399 (+3)

  • Артиллерийские системы: 33 834 (+45)

  • Реактивные системы залпового огня (РСЗВ): 1 524 (+2)

  • Средства ПВО: 1 228

  • Самолеты: 428

  • Вертолеты: 346

  • Беспилотники оперативно-тактического уровня: 71 967 (+444)

  • Крылатые ракеты: 3 864

  • Корабли и катера: 28

  • Подводные лодки: 1

  • Автомобильная техника и цистерны с ГСМ: 64 798 (+126)

  • Специальная техника: 3 980

19 октября стал еще одним днем, когда украинская армия нанесла российским войскам значительные потери. Наибольший рост отмечен среди беспилотников, артиллерии и техники обеспечения.

Минус тысяча оккупантов: Генштаб ВСУ обновил статистику потерь врага на 19 октября

Напоминаем, что военная помощь Украине со стороны западных союзников продолжает сокращаться: после вступления Дональда Трампа в должность поставки из США прекратились, а европейские страны не в состоянии восполнить этот дефицит, особенно в части современных систем вооружений и боеприпасов.

Отметим, что президент США Дональд Трамп предложил создать специальный фонд поддержки Украины, который планируется финансировать за счет повышения тарифов на китайский импорт. Этот шаг направлен на усиление экономического давления на Москву и ускорение мирного урегулирования конфликта.

