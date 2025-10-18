ua en ru
Пилоты "Сигнума" показали, как поразили ТОС "Сонцепёк" на Лиманском направлении

Украина, Суббота 18 октября 2025 13:35
UA EN RU
Пилоты "Сигнума" показали, как поразили ТОС "Сонцепёк" на Лиманском направлении Фото: украинские подразделения остановили атаки врага (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На Лиманском направлении украинские подразделения показали быструю и эффективную реакцию против врага. Благодаря слаженной работе "бомберов" и FPV-дронов, противник вынужден был оставить позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео батальона 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Украинские военные сообщили о ночном перехвате на Лиманском направлении, во время которого враг пытался применить реактивную систему залпового огня ТОС "Сонцепёк".

По их словам, противник развернул позицию, но получил оперативный ответ украинских подразделений.

Сначала по позициям врага были нанесены удары "бомберами", из-за чего противник был вынужден оставить позицию. Когда враг пытался отойти, его обнаружили FPV-пилоты батальона SIGNUM.

По сообщению военных, кумулятивным попаданием был поврежден двигатель ракеты, которая впоследствии сдетонировала.

Хотя ТОС не был полностью уничтожен, украинские защитники подтвердили, что лес и контролируемые территории остаются под их обороной.

Военные подчеркнули, что операция является примером скоординированной работы, быстрой реакции и профессионализма подразделений, которые держат врага под постоянным наблюдением.

Заметим, что только вчера Силы обороны уничтожили реактивную систему БМ-30 "Смерч", из которой российские оккупанты в течение трех месяцев обстреливали Николаевскую область.

Стоит напомнить, что в целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили более тысячи человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, один самолет, 498 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 131 единицу автомобильной техники и две единицы специальной техники оккупантов.

