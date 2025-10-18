Пилоты "Сигнума" показали, как поразили ТОС "Сонцепёк" на Лиманском направлении

На Лиманском направлении украинские подразделения показали быструю и эффективную реакцию против врага. Благодаря слаженной работе "бомберов" и FPV-дронов, противник вынужден был оставить позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео батальона 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Украинские военные сообщили о ночном перехвате на Лиманском направлении, во время которого враг пытался применить реактивную систему залпового огня ТОС "Сонцепёк".

По их словам, противник развернул позицию, но получил оперативный ответ украинских подразделений.

Сначала по позициям врага были нанесены удары "бомберами", из-за чего противник был вынужден оставить позицию. Когда враг пытался отойти, его обнаружили FPV-пилоты батальона SIGNUM.

По сообщению военных, кумулятивным попаданием был поврежден двигатель ракеты, которая впоследствии сдетонировала.

Хотя ТОС не был полностью уничтожен, украинские защитники подтвердили, что лес и контролируемые территории остаются под их обороной.

Военные подчеркнули, что операция является примером скоординированной работы, быстрой реакции и профессионализма подразделений, которые держат врага под постоянным наблюдением.